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حصري..جد سار في قضية سعد المجرد: الشرطة الفرنسية تستدعي لورا بريول لهذا السبب

بتاريــخ : 9 يونيو 2017 / 10:54 حصري..جد سار في قضية سعد المجرد: الشرطة الفرنسية تستدعي لورا بريول لهذا السبب | ثقافة و فنون
حصري..جد سار في قضية سعد المجرد: الشرطة الفرنسية تستدعي لورا بريول لهذا السبب
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن الفتاة الفرنسية ''لورا بريول'' التي تتهم الفنان المغربي سعد المجرد بمحاولة اغتصابها وتعنيفها، توصلت أمس الخميس، باستدعاء من دائرة أمنية بباريس للمثول أمامها الثلاثاء

"شوف تيفي":إسماعيل.طيون

 

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن الفتاة الفرنسية "لورا بريول" التي تتهم الفنان المغربي سعد المجرد بمحاولة اغتصابها وتعنيفها، توصلت أمس الخميس، باستدعاء من دائرة أمنية بباريس للمثول أمامها الثلاثاء المقبل، على الساعة الثالثة زوالا بالتوقيت الفرنسي.

وأوضح المصدر ذاته أن الشرطة الفرنسية، وجهت الاستدعاء لـ "لورا بريول" من أ جل استنطاقها بخصوص علاقاتها بالمخدرات التي تم العثور عليها بسيارتها بعد إيقاف صديقها الذي يحمل الجنسية التونسية، مؤكدا إلى أن التحريات الأولية التي تم التوصل إليها، كشفت وجود علاقة قوية بين بريول والتونسي ولهذا فلا يستعبد أن تكون شريكته في الاتجار بالمخدرات.

وأكد ذات المصدر أن "بريول" تعيش حياة الترف بالرغم من أنها عاطلة عن العمل وتنتمي لأسرة فقيرة تعيش ضواحي باريس، مشيرا إلى أنها تتردد كثيرا على مدينة نيس التي تم اعتقل فيها صديقها التونسي داخل سيارتها وبحوزته كمية مهمة من المخدرات، ولهذا فإن الشرطة الفرنسية وانطلاقا من هذه المعطيات قد تنظر في قضية الفتاة مع سعد المجرد للوصول إلى حقيقة تورطها في إسقاط هذا الأخير ضحية لشبكة كبيرة متخصصة في الاتجار بالمخدرات.

وأشار هذا المصدر أن قضية لورا بريول والمخدرات، ستكون بمثابة نقطة الحسم في قضية سعد المجرد إذا ما تمكن المحامي الفرنسي "موريتي" الملقب بالوحش والشرطة الفرنسية من العثور على دليل واحد يؤكد أن بريول على علاقة بشبكة إجرامية تستهدف النجوم من أجل ابتزازهم.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي سعد المجرد لورا بريول المخدرات

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