عاجل..مسلح يحتجز رهائن بإنجلترا ﻿

كشف وكالة فرانس بريس قبل قليل من يومه الجمعة، أن رجلا يحمل سكينا يحتجز رهائن في نيوكاسل بشمال شرق إنجلترا.

''شوف تيفي''

كشف وكالة فرانس بريس قبل قليل من يومه الجمعة، أن رجلا يحمل سكينا يحتجز رهائن في نيوكاسل بشمال شرق إنجلترا.

وكانت إنجلترا قد تعرضت خلال الأسبوعين الآخرين إلى هجومين بلندن ومانشستر، ما أسفر عن سقوط قتلى ومصابين.