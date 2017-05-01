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عاجل..مسلح يحتجز رهائن بإنجلترا

بتاريــخ : 9 يونيو 2017 / 10:27 عاجل..مسلح يحتجز رهائن بإنجلترا | دولي
عاجل..مسلح يحتجز رهائن بإنجلترا
كشف وكالة فرانس بريس قبل قليل من يومه الجمعة، أن رجلا يحمل سكينا يحتجز رهائن في نيوكاسل بشمال شرق إنجلترا.

''شوف تيفي''

كشف وكالة فرانس بريس قبل قليل من يومه الجمعة، أن رجلا يحمل سكينا يحتجز رهائن في نيوكاسل بشمال شرق إنجلترا.

وكانت إنجلترا قد تعرضت خلال الأسبوعين الآخرين إلى هجومين بلندن ومانشستر، ما أسفر عن سقوط قتلى ومصابين.

‫شوف تيفي

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