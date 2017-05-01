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مثير...هذا ما قام به الفنان أنس الباز مع طالبات في الرباط والقضية فيها صورة وفيديو على الانستغرام

بتاريــخ : 9 يونيو 2017 / 04:33 مثير...هذا ما قام به الفنان أنس الباز مع طالبات في الرباط والقضية فيها صورة وفيديو على الانستغرام | ثقافة و فنون
مثير...هذا ما قام به الفنان أنس الباز مع طالبات في الرباط والقضية فيها صورة وفيديو على الانستغرام
كشفت نزيلة بدار الطالبة بالرباط، في اتصال لها مع ''شوف تيفي'' يومه الخميس، أن الممثل الشاب أنس الباز وزوجته ووالدته، شاركوا الطالبات أمس الأربعاء وجبه الإفطار بمناسبة توديع المديرة التي غادرت الدار

''شوف تيفي'':

كشفت نزيلة بدار الطالبة بالرباط، في اتصال لها مع ''شوف تيفي'' يومه الخميس، أن الممثل الشاب أنس الباز وزوجته ووالدته، شاركوا الطالبات أمس الأربعاء وجبه الإفطار بمناسبة توديع المديرة التي غادرت الدار بعد نهاية الموسم الدراسي.

وأوضحت هذه الطالبة أن أنس الباز التقط مقطع فيديو وصورة خلال حضوره وجبة الإفطار، قبل أن يقوم بنشرها على حسابه بالانستغرام ويرفقها بتعليق كتب فيه ''إفطار مع بنات معوزات''، وهو ما أثار استياء وحزن الطالبات.

وأكدت المتحدثة نفسها أن إحدى الطالبات ظهرت في الصورة التي نشرها الباز وقد هددت بمتابعته قضائيا إذا رفض سحب الصورة من حسابه على الانستغرام.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الرباط الباز الزوجة أنس الباز دار الطالبة

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