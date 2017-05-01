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الفنان ربيع القاطي في قلب سخرية الفايسبوكيين بسبب '' مشيتي فيها''

بتاريــخ : 9 يونيو 2017 / 04:28 الفنان ربيع القاطي في قلب سخرية الفايسبوكيين بسبب مشيتي فيها | ثقافة و فنون
الفنان ربيع القاطي في قلب سخرية الفايسبوكيين بسبب '' مشيتي فيها''
مازالت أحداث برنامج الكاميرا الخفية ''مشيتي فيها'' يخلق الحدث والجدل، حيث انكب رواد مواقع التواصل الاجتماعي على السخرية من الفنان ربيع القاطي الذي يفترض أنه ضحية كاميرا مجد الغير خفية.

شوف تيفي

مازالت أحداث برنامج الكاميرا الخفية ''مشيتي فيها'' يخلق الحدث والجدل، حيث انكب رواد مواقع التواصل الاجتماعي على السخرية من الفنان ربيع القاطي الذي يفترض أنه ضحية كاميرا مجد الغير خفية.

وقال فايسبوكيون إن حلقة اليوم التي كان ضحيتها الفنان ربيع القاطي، أكدت أن دوزيم تستفز ذكاء المشاهد المغربي، حيث أن العارفين في الميدان الفني خصوصا السينمائي، يعرفون حق المعرفة الأدوات الخاصة بالتصوير، وأن هل الأمر يتعلق بفيلم أمريكي أم لا، في القوت من العادي أن يظهر لك فريق عمل حقيقي، مما يظهر جليا مرة أخرى أن الكاميرا كاشي ديال دوزيم غير فبركة والسلام.

واتهم الفايسبوكيون القناة بما أسموه بـ''الحموضة''، خصوصا وأن بعض الفنانين المغاربة خرجوا عن صمتهم، واعترفوا أن تفاصيل كاميرا كاشي ليست بالأخيرة بتاتا، وأنها مجرد اتفاق وتمثيل فقط، من أجل جني ''كاشي'' محترم نظير الموافقة على مرور الحلقة على القناة الثانية.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

القناة دوزيم كاميراكاشي فبركة

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