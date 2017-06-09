عاجل..نايضة أمام مركز صحي بخنيفرة بعد وفاة سيدة بسبب إغلاق المركز+فيديو وصور ﻿

''شوف تيفي ''
علمت ''شوف تيفي'' أن المركز الصحي بقرية لقباب بإقليم خنيفرة، يعرف في هذه اللحظات من يومه الجمعة، تجمع العشرات من المواطنين أمام بواباته، وذلك للاحتجاج عقب وفاة سيدة ليلة أمس الخميس نتيجة إغلاق المستشفى خلال فترة الليل.
وحسب مصدر ''شوف تيفي'' فإن عناصر المركز القضائي حلت بالمستشفى المذكور بالموازاة مع الوقفة الاحتجاجية، بعد أن أعطى وكيل الملك تعليماته بنقل جثمان المتوفية إلى مستودع الأموات بخنيفرة لإجراء التشريح وتحديد سبب الوفاة .
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