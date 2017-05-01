 بسبب الرشوة..اعتقال باشا في الرماني ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

الخلفي:المجلس الحكومي ركز على ضرورة الحفاظ على الأمن العام بمنطقة الريف | بوليتيك

الخلفي:المجلس الحكومي ركز على ضرورة الحفاظ على الأمن العام بمنطقة الريف

بالفيديو..الحكومة تؤكد على الإسراع في تنزيل مشاريع مدينة الحسيمة مع احترام مواعيد تسليمها | بوليتيك

بالفيديو..الحكومة تؤكد على الإسراع في تنزيل مشاريع مدينة الحسيمة مع احترام مواعيد تسليمها

عاجل..نايضة أمام مركز صحي بخنيفرة بعد وفاة سيدة بسبب إغلاق المركز+فيديو وصور | حوادث و حقوق

عاجل..نايضة أمام مركز صحي بخنيفرة بعد وفاة سيدة بسبب إغلاق المركز+فيديو وصور

بسبب الرشوة..اعتقال باشا في الرماني | حوادث و حقوق

بسبب الرشوة..اعتقال باشا في الرماني

فندق شهير بالدار البيضاء غادي يهدموه وها علاش | اقتصاد

فندق شهير بالدار البيضاء غادي يهدموه وها علاش

مثير.. قطر ترد الصاع صاعين لموريتانيا وها أشنو وقع | دولي

مثير.. قطر ترد الصاع صاعين لموريتانيا وها أشنو وقع

مثير.. الأزمة الخليجية تطال الانتاجات الفنية العربية وهذا المسلسل في خبر كان | دولي

مثير.. الأزمة الخليجية تطال الانتاجات الفنية العربية وهذا المسلسل في خبر كان

خطير وبالصور..مواجهات عنيفة بين قوات حفظ النظام والمحتجين بالحسيمة بسبب استفزازات المحتجين | بوليتيك

خطير وبالصور..مواجهات عنيفة بين قوات حفظ النظام والمحتجين بالحسيمة بسبب استفزازات المحتجين

خطير..شباب مغاربة يمزقون العلم الوطني والأمن يدخل على الخط | بوليتيك

خطير..شباب مغاربة يمزقون العلم الوطني والأمن يدخل على الخط

الوطن غالي والخيانة رخيصة

بسبب الرشوة..اعتقال باشا في الرماني

بتاريــخ : 9 يونيو 2017 / 02:15 بسبب الرشوة..اعتقال باشا في الرماني | حوادث و حقوق
بسبب الرشوة..اعتقال باشا في الرماني
أمرت النيابة العامة اليوم الخميس بمدينة الرماني، باعتقال موظف عمومي ''باشا'' ووضعه رهن الاعتقال الاحتياطي، وذلك على خلفية التحقيق معه حول تسلمه لرشوة من أحد المواطنين تصل إلى 5000 درهم.

شوف تيفي

أمرت النيابة العامة اليوم الخميس بمدينة الرماني، باعتقال موظف عمومي ''باشا'' ووضعه رهن الاعتقال الاحتياطي، وذلك على خلفية التحقيق معه حول تسلمه لرشوة من أحد المواطنين تصل إلى 5000 درهم.

وكشفت مصادر عليمة أن المواطن سبق وأعلم الجهات المعنية بتعرضه للابتزاز، حيث تم الاتفاق على نصب كمين للباشا بالمدينة، فتم اعتقاله متلبسا بأخذ مبلغ يصل إلى 5000 درهم كرشوة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

رشوة الرماني باشا اعتقال

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل..نايضة أمام مركز صحي بخنيفرة بعد وفاة سيدة بسبب إغلاق المركز+فيديو وصور | حوادث و حقوق

عاجل..نايضة أمام مركز صحي بخنيفرة بعد وفاة سيدة بسبب إغلاق المركز+فيديو وصور

خطير..قبل آذان المغرب: عصابة مكونة من 19 شخصا مدججة بالسيوف ترعب ساكنة سلا..وها شنو وقع | حوادث و حقوق

خطير..قبل آذان المغرب: عصابة مكونة من 19 شخصا مدججة بالسيوف ترعب ساكنة سلا..وها شنو وقع

عاجل... وفاة شخص وإصابة ثلاثة من رجال حفظ النظام بمدينة الحسيمة | حوادث و حقوق

عاجل... وفاة شخص وإصابة ثلاثة من رجال حفظ النظام بمدينة الحسيمة

فيديو مروع وجد خطير..شاب هجم على البوليس نهار رمضان بسيف كبير بتيفلت والقضية فيها القرطاس | حوادث و حقوق

فيديو مروع وجد خطير..شاب هجم على البوليس نهار رمضان بسيف كبير بتيفلت والقضية فيها القرطاس

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..كيكة تُسمم عائلة و تقتل أحد أفرادها في رمضان | شوف الصحافة
منذ 12 دقيقة

بالفيديو..''كيكة'' تُسمم عائلة و تقتل أحد أفرادها في رمضان

خبر اليوم : نهاية امتحانات الباكالوريا على وقع الاحتجاجات‎ | خبر اليوم

خبر اليوم : نهاية امتحانات الباكالوريا على وقع الاحتجاجات‎

بالفيديو..منخرط بارز بالرجاء يعقد ندوة بالبيضاء و يقصف حسبان لهذه الأسباب | بــووز

بالفيديو..منخرط بارز بالرجاء يعقد ندوة بالبيضاء و يقصف حسبان لهذه الأسباب

بالفيديو..ساكنة عين الشق بالبيضاء فرحانة و تستعد لاستقبال الملك محمد السادس يوم غد خلال صلاة الجمعة بهذا المسجد.. | بــووز

بالفيديو..ساكنة عين الشق بالبيضاء فرحانة و تستعد لاستقبال الملك محمد السادس يوم غد خلال صلاة الجمعة بهذا المسجد..

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بالفيديو:86 شخصا هو مجموع المتابعين قضائيا على خلفية أحداث الحسيمة إلى حدود الساعة | بوليتيك
منذ 3 دقائق

بالفيديو:86 شخصا هو مجموع المتابعين قضائيا على خلفية أحداث الحسيمة إلى حدود الساعة

الخلفي:المجلس الحكومي ركز على ضرورة الحفاظ على الأمن العام بمنطقة الريف | بوليتيك

الخلفي:المجلس الحكومي ركز على ضرورة الحفاظ على الأمن العام بمنطقة الريف

بالفيديو..الحكومة تؤكد على الإسراع في تنزيل مشاريع مدينة الحسيمة مع احترام مواعيد تسليمها | بوليتيك

بالفيديو..الحكومة تؤكد على الإسراع في تنزيل مشاريع مدينة الحسيمة مع احترام مواعيد تسليمها

عاجل..نايضة أمام مركز صحي بخنيفرة بعد وفاة سيدة بسبب إغلاق المركز+فيديو وصور | حوادث و حقوق

عاجل..نايضة أمام مركز صحي بخنيفرة بعد وفاة سيدة بسبب إغلاق المركز+فيديو وصور

﻿ ﻿
أمس 10:22 GMT

عاجل..انفجار يهز السفارة الأمريكية بدولة أوروبية

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.