بسبب الرشوة..اعتقال باشا في الرماني ﻿

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أمرت النيابة العامة اليوم الخميس بمدينة الرماني، باعتقال موظف عمومي ''باشا'' ووضعه رهن الاعتقال الاحتياطي، وذلك على خلفية التحقيق معه حول تسلمه لرشوة من أحد المواطنين تصل إلى 5000 درهم.
وكشفت مصادر عليمة أن المواطن سبق وأعلم الجهات المعنية بتعرضه للابتزاز، حيث تم الاتفاق على نصب كمين للباشا بالمدينة، فتم اعتقاله متلبسا بأخذ مبلغ يصل إلى 5000 درهم كرشوة.
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