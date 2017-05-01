فندق شهير بالدار البيضاء غادي يهدموه وها علاش ﻿

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يخضع أشهر فندق في مدينة الدار البيضاء ''روايال منصور''، لإعادة البناء حيث من المنتظر أن يضاهي ارتفاعه طول المركز التجاري الشهير توين سانتر، ليكون بذلك أحد أضخم الفنادق في العاصمة الاقتصادية.
وكشفت مصادر خاصة أن فندق روايال المنصور، سيتم إضافة بعض الطوابق عليه، حيث من المنتظر أن يضم أجنحة ملكية تصل إلى 1000 متر مربع.
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