مثير.. قطر ترد الصاع صاعين لموريتانيا وها أشنو وقع ﻿

مباشرة بعد إعلام موريتانيا لقطع علاقاتها مع دولة قطر، وحذو قرار بعض الدول الخليجية، أكدت مصادر متطابقة أن السلطات القطرية قررت اليوم الاستغناء عن جميع الموظفين الموريتانيين الذين تمت إعارتهم

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مباشرة بعد إعلام موريتانيا لقطع علاقاتها مع دولة قطر، وحذو قرار بعض الدول الخليجية، أكدت مصادر متطابقة أن السلطات القطرية قررت اليوم الاستغناء عن جميع الموظفين الموريتانيين الذين تمت إعارتهم للدوائر الرسمية في قطر عن طريق الحكومة الموريتانية.

وشمل القرار القضاة والأساتذة وموظفين إداريين موريتانيين بقطر، حيث تم إبلاغهم بترتيب أمورهم للعودة إلى بلادهم نهاية الشهر الجاري على أبعد تقدير.

هذا وفي خطوة تصعيدية، أعلنت السلطات القطرية إغلاق فرع بنك قطر في نواكشوط وإطلاق عملية تصفية جميع التزاماته المالية.