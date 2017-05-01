مثير.. الأزمة الخليجية تطال الانتاجات الفنية العربية وهذا المسلسل في خبر كان ﻿

أثرت الأزمة الخليجية والمقاطعة التي طالت من بعض الدول العربية لدولة قطر، بعض الإنتاجات الفنية العربية، حيث أصدر المنتجان المخرج إياد الخزوز والفنان ياسر فهمي قرارا برفض تسليم باقي حلقات مسلسل

شوف تيفي

أثرت الأزمة الخليجية والمقاطعة التي طالت من بعض الدول العربية لدولة قطر، بعض الإنتاجات الفنية العربية، حيث أصدر المنتجان المخرج إياد الخزوز والفنان ياسر فهمي قرارا برفض تسليم باقي حلقات مسلسل ''شوق'' الذي ينتمي لنوعية الأعمال البدوية للقنوات التليفزيونية القطرية التي تعرض العمل وطالبا بعدم إذاعة الحلقات التي لديهم.

وحسب بيان صادر عن الشركة المنتجة جاء فيه ''انطلاقاً من إيماننا بدور الفنٌ ورسالته السامية ، وتماشياً مع مبادئنا الثابتة بشأن التضامن العربي ووحدة العرب، وأن عملنا في الفن يهدف إلى تعميق وتمتين علاقات الشعوب العربية ببعضها، وانسجاماً مع الموقف العربي الذي تبلور في خطوة دولة الإمارات العربية المتحدة و المملكة العربية السعودية.

وجمهورية مصر العربية ودول عربية وإسلامية عدة. فإننا نعلن سحبنا لمسلسل '' شوق '' من القنوات القطرية، ونطالب هذه القنوات بوقف عرضه، ومن جهتنا سوف نتوقف عن إرسال باقي الحلقات'' .

وأضاف المصدر ذاته ''لذلك لا يمكننا أن نتعامل مع جهات تعمل على هدم المشتركات العربية وتسهم في دعم الإرهاب وتنسق مع أعداء الأمة العربية، حسبما جاء في البيان''.

وطالب البيان القنوات القطرية بوقف بث المسلسل البدوي شوق فورا، متنازلين عن حقوقنا المادية كاملة كشركة منتجة لهذا العمل .