 خطير وبالصور..مواجهات عنيفة بين قوات حفظ النظام والمحتجين بالحسيمة بسبب استفزازات المحتجين ﻿
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خطير وبالصور..مواجهات عنيفة بين قوات حفظ النظام والمحتجين بالحسيمة بسبب استفزازات المحتجين

بتاريــخ : 9 يونيو 2017 / 01:03 خطير وبالصور..مواجهات عنيفة بين قوات حفظ النظام والمحتجين بالحسيمة بسبب استفزازات المحتجين | بوليتيك
خطير وبالصور..مواجهات عنيفة بين قوات حفظ النظام والمحتجين بالحسيمة بسبب استفزازات المحتجين
عرفت أعمال الشغب التي تشهدها مدينة الحسيمة منعطفا خطيرا، وتصعيدا لافتا يضع ''السلمية في كف عفريت''، خصوصا بعد دخول أشخاص محسوبين على ''حراك-الريف'' في مواجهات عنيفة مع قوات حفظ النظام، التي يشتكي

شوف تيفي

عرفت أعمال الشغب التي تشهدها مدينة الحسيمة منعطفا خطيرا، وتصعيدا لافتا يضع ''السلمية في كف عفريت''، خصوصا بعد دخول أشخاص محسوبين على ''حراك-الريف'' في مواجهات عنيفة مع قوات حفظ النظام، التي يشتكي عناصرها من استهداف المحتجين لمساكنهم ومنقولات مملوكة لعناصر الأمن.

ووسط تضارب للأنباء بين المحتجين الذين يتهمون عناصر قوات حفظ النظام بإستعمال القنابل المسيلة للدموع، ومنع الوقفات الإحتجاجية ''السلمية'' خاصة بحي سيدي عابد بمدينة الحسيمة، كشفت مصادر أمنية محلية، إستهداف بعض ''المخربون'' منزل أسرة أحد عناصر الأمن بمدينة إمزورن بواسطة الحجارة، مما تسبب في إلحاق أضرار مادية بنوافذ الطابق العلوي للمنزل، فضلا عن إتلاف زجاج سيارة خاصة في ملكية شقيق الشرطي.

فيما صرح شهود عيان من مدينة الحسيمة في إتصال هاتفي مع ''شوف تيفي'' عن دخول الطرفين في مواجهات عنيفة عشية اليوم الخميس، سببها الرئيسي ''الإستفزازات''، حيث لم يتقبل بعض الشباب المحتجين تواجد سيارات حفظ النظام بالقرب من حي سيدي عابد الذي يعرف تنظيم وقفات إحتجاجية ليلية بشكل دائم تقريبا، مباشرة بعد صلاة التراويح، إذ قاموا برشق قوات الأمن بالحجارة، الأخيرة قامت بالرد سريعا مستعملة الهراوات والقنابل المسيلة للدموع لتفريق الشباب المتطاهرين.

وعلاقة بنفس الموضوع، تعرض شرطي آخر لاصابة بليغة على مستوى الفم، وذلك بعدما رشقه المحتجون بالحجارة بالقرب من حي سيدي العابد بالحسيمة، مساء اليوم الخميس، حيث تم التقاط مجموعة من الصور لمحتجين يرشقون عناصر القوة العمومية بالحجارة، في مشهد يطرح مجموعة من علامات الاستفهام حول حقيقة شعار السلمية الذي يتشبت به نشطاء الحراك الذين يلومون على الأمن محاصرة حي سيدي عابد بالحسيمة نقطة إنطلاق المسيرات الإحتجاجية.

‫شوف تيفي

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الحسيمة المواجهات المسيرات الإحتجاجية الحجارة شوف تيفي

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