خطير..شباب مغاربة يمزقون العلم الوطني والأمن يدخل على الخط ﻿

أقدم مجهولون على تمزيق العلم الوطني بمدينة مراكش أمس الأربعاء، في تصرف استهجن له مجموعة من المتتبعين، ولم يفهموا بالضبط إقدام هؤلاء على هذا الفعل الجرمي. وكشفت مصادر محلية أن المصالح الأمنية أوقفت

شوف تيفي

أقدم مجهولون على تمزيق العلم الوطني بمدينة مراكش أمس الأربعاء، في تصرف استهجن له مجموعة من المتتبعين، ولم يفهموا بالضبط إقدام هؤلاء على هذا الفعل الجرمي.

وكشفت مصادر محلية أن المصالح الأمنية أوقفت خمس شباب بالمنطقة، حيث تمت إحالتهم على التحقيق من أجل معرفة ملابسات الحادث الخطير الذي أقدموا عليه، والذي يجرمه القانون.

وأعاد هذا الحادث إلى الأذهان حادث إحراق بعض الأشخاص لجوازات سفرهم بإحدى البلدان الأوربية والذي خلف استنكارا واسعا وسط المغاربة الأسبوع الماضي.