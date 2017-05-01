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خطير..قبل آذان المغرب: عصابة مكونة من 19 شخصا مدججة بالسيوف ترعب ساكنة سلا..وها شنو وقع

بتاريــخ : 9 يونيو 2017 / 00:51 خطير..قبل آذان المغرب: عصابة مكونة من 19 شخصا مدججة بالسيوف ترعب ساكنة سلا..وها شنو وقع | حوادث و حقوق
خطير..قبل آذان المغرب: عصابة مكونة من 19 شخصا مدججة بالسيوف ترعب ساكنة سلا..وها شنو وقع
عاشت ساكنة حي الرحمة بمدينة سلا دقائق قبل آذان مغرب يومه الخميس، الرعب والهلع الشديد، عقب قيام عصابة مدججة بالسيوف بمهاجمة الحي واستهداف أحد المنازل.

"شوف تيفي"

 

عاشت ساكنة حي الرحمة بمدينة سلا دقائق قبل آذان مغرب يومه الخميس، الرعب والهلع الشديد، عقب قيام عصابة مدججة بالسيوف بمهاجمة الحي واستهداف أحد المنازل.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن أفراد هذه العصابة البالغ عددهم 19 شخصا، حلوا بالحي المذكور بواسطة دراجات نارية من نوع "سكوتور" وهم مدججون بالأسلحة البيضاء، ثم عمدوا إلى إرعاب الساكنة بعد استهدافهم لمنزل بوابل من الحجارة لأسباب تبقى مجهولة.

وأكد المصدر ذاته أن أفراد العصابة الذين كانوا في حالة غير طبيعية، غادروا المكان بعد أن قام مجموعة من أبناء الحي المذكور بالتدخل وإيقاف هذا الهجوم.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي العصابة الدراجة النارية الساكنة سلا حي الرحمة

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