 وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي يقيم مأدبة إفطار على شرف المشاركين في يوم إفريقيا ﻿
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وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي يقيم مأدبة إفطار على شرف المشاركين في يوم إفريقيا

بتاريــخ : 9 يونيو 2017 / 00:45 وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي يقيم مأدبة إفطار على شرف المشاركين في يوم إفريقيا | بوليتيك
وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي يقيم مأدبة إفطار على شرف المشاركين في يوم إفريقيا
أقام وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، اليوم الخميس بالرباط، مأدبة إفطار على شرف المشاركين في ''يوم إفريقيا'' المنظم حول موضوع ''المغرب من أجل إقلاع جماعي في إفريقيا''.

شوف تيفي:

أقام وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، اليوم الخميس بالرباط، مأدبة إفطار على شرف المشاركين في "يوم إفريقيا" المنظم حول موضوع "المغرب من أجل إقلاع جماعي في إفريقيا".

وتميزت هذه المأدبة بحضور عدد من أعضاء الحكومة وأعضاء السلك الديبلوماسي للبلدان الإفريقية المعتمدين بالمغرب.

وكان بوريطة أقام أمس الأربعاء، بمناسبة حلول شهر رمضان الأبرك، مأدبة إفطار على شرف أعضاء السلك الديبلوماسي للبلدان العربية والإسلامية، المعتمدين بالمغرب.

وقد حضر مأدبة أمس أعضاء منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية والمنظمات التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي وكذا وزير الشؤون الخارجية الفلسطيني السيد رياض المالكي.

 

 

 

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