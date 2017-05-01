شبكة الجزيرة الإعلامية'' تقول إن محاولات قرصنة تطال مواقعها وحساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي ﻿

أعلنت ''شبكة الجزيرة الإعلامية''، مساء اليوم الخميس، أن مواقعها وحساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي تتعرض حاليا لهجوم معلوماتي ولمحاولات اختراق.

شوف تيفي:

أعلنت ''شبكة الجزيرة الإعلامية''، مساء اليوم الخميس، أن مواقعها وحساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي تتعرض حاليا لهجوم معلوماتي ولمحاولات اختراق.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية (قنا) عن بيان لشبكة الجزيرة قوله إن ''مواقعها ومنصاتها الرقمية تتعرض حاليا لمحاولات اختراق ممنهجة ومستمرة، وان هذه المحاولات يتزايد نشاطها بشكل كبير وتتبع أساليب مختلفة''.

وأضاف البيان أن الهجوم ''يستهدف كل أنظمتها ومواقعها ومنصاتها في وسائل التواصل الاجتماعي''.

وكانت المؤسسة القطرية للإعلام قد أعلنت في وقت سابق ، في بيان مماثل، أن الموقع الإلكتروني لتلفزيون قطر تعرض لمحاولات قرصنة إلكترونية وأن أنظمة الحماية تصدت لهذه المحاولات، مشية إلى أنه تم لدواع أمنية إيقاف خدمات الموقع الإلكتروني مؤقتا، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق في الأمر.



