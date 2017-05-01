 حزب المحافظين البريطاني يتصدر نتائج الانتخابات التشريعية لكنه خسر أغلبيته المطلقة ﻿
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حزب المحافظين البريطاني يتصدر نتائج الانتخابات التشريعية لكنه خسر أغلبيته المطلقة

بتاريــخ : 9 يونيو 2017 / 00:35 حزب المحافظين البريطاني يتصدر نتائج الانتخابات التشريعية لكنه خسر أغلبيته المطلقة | دولي
حزب المحافظين البريطاني يتصدر نتائج الانتخابات التشريعية لكنه خسر أغلبيته المطلقة
أظهرت استطلاعات الرأي الاولى التي نشرت بعد اغلاق صناديق الاقتراع اليوم الخميس، تصدر حزب المحافظين بزعامة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الانتخابات التشريعية ، غير أنه خسر أغلبيته المطلقة.

شوف تيفي:

أظهرت استطلاعات الرأي الاولى التي نشرت بعد اغلاق صناديق الاقتراع اليوم الخميس، تصدر حزب المحافظين بزعامة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الانتخابات التشريعية ، غير أنه خسر أغلبيته المطلقة.

وأفادت استطلاعات مركز ايبسوس موري بأن المحافظين حصلوا على 314 مقعدا مقابل 330 في البرلمان المنتهية ولايته، فيما حصل حزب العمال بزعامة جيريمي كوربين على 266 مقعدا.

وإذا ما تأكدت توقعات هذه الاستطلاعات فإن ذلك سيشكل هزيمة قاسية لتيريزا ماي التي دعت الى انتخابات تشريعية مبكرة أملا في تعزيز أغلبيتها في البرلمان واطلاق يدها في مفاوضات بريكست.

أما الحزب الوطني الاسكتلندي فخسر نحو عشرين مقعدا، بينما لم يحصل حزب يوكيب المناهض لاوروبا على أي مقعد بحسب تلك الاستطلاعات. وانخفض الجنيه الاسترليني اليوم الخميس بعيد نشر الاستطلاعات.

 

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