عاجل وجد مؤلم.. مريضة تفارق الحياة أمام باب مركز صحي بخنيفرة بعد أن وجدته مغلقا ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن المركز الصحي لقرية القباب التابعة ترابيا لإقليم خنيفرة، شهد قبل قليل من ليلة يومه الخميس، فاجعة حقيقية عقب وفاة سيدة أمام باب هذا المركز بعد أن وجدته مغلقا.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن المركز الصحي لقرية القباب التابعة ترابيا لإقليم خنيفرة، شهد قبل قليل من ليلة يومه الخميس، فاجعة حقيقية عقب وفاة سيدة أمام باب هذا المركز بعد أن وجدته مغلقا.

وأكد المصدر ذاته أن الراحلة ، وهي أم لثلاثة أطفال والبالغة من العمر قيد حياتها 41 سنة، أصيبت بوعكة صحية مفاجئة، ليتم نقلها على وجه السرعة إلى المركز الصحي لقرية القباب إلا أن أسرتها صُدمت بعد أن وجدت أبوابه مغلقة، لتلفظ السيدة أنفاسها الأخيرة في مشهد وصف بالمؤلم والمحزن.

وأوضح المصدر ذاته أن الأسرة المكلومة، حملت مسؤولية وفاتها للمركز الصحي، الذي أغلق أبوابه ليلا في وجه المرضى لأسباب مجهولة وغير مفهومة.





