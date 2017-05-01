 التفاصيل الكاملة لواقعة وفاة متقاعد بمدينة الحسيمة ﻿
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التفاصيل الكاملة لواقعة وفاة متقاعد بمدينة الحسيمة

بتاريــخ : 9 يونيو 2017 / 00:06 التفاصيل الكاملة لواقعة وفاة متقاعد بمدينة الحسيمة | مجتمع
التفاصيل الكاملة لواقعة وفاة متقاعد بمدينة الحسيمة
سجلت الطريق الوطنية الرابطة بين أجدير وأيت قمرة، على مستوى الجماعة القروية إزمورن التي تبعد بحوالي 12 كيلومتر تقريبا عن مدينة الحسيمة، حادثة سير خطيرة توفي على إثرها شخص متقاعد يقطن بحي سيدي العابد

شوف تيفي

 

سجلت الطريق الوطنية الرابطة بين أجدير وأيت قمرة، على مستوى الجماعة القروية إزمورن التي تبعد بحوالي 12 كيلومتر تقريبا عن مدينة الحسيمة، حادثة سير خطيرة توفي على إثرها شخص متقاعد يقطن بحي سيدي العابد بالحسيمة فيما أصيب حفيده بجروح خطيرة.

واللافت، وفق مصادر أمنية،  أن جهات محسوبة على حراك الحسيمة اتصلت بعدد من المنابر الإعلامية زاعمة كادعاء أولي بأن الوفاة ناتجة عن تدخل أمني، في حين زعمت بعد ذلك بأن الوفاة كانت بسبب الحسرة والمعاناة الناجمة عن اعتقال ابنه في إطار أحداث الحسيمة.

وقد نفى ذات المصدر، بشكل قاطع، هذه الادعاءات التي تم الترويج لها في صفحات على الفايسبوك وفِي صفوف الساكنة المحلية، موضحا أن الفقيد توفي في حادثة سير ولا تربطه أية علاقة بمعتقلي أحداث الحسيمة.

 

 

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