عاجل... وفاة شخص وإصابة ثلاثة من رجال حفظ النظام بمدينة الحسيمة ﻿

كشف مصدر مطلع، أن الضحية المتوفى مغرب اليوم والمسماة قيد حياته '' امحمد اعمر'' بمنطقة الريف، كان نتيجة لحادثة سير خطيرة ''بدوار إزفزافن بين أيت قمرة وأجدير التابع للجماعة القروية إزمورن'' بإقليم

شوف تيفي



كشف مصدر مطلع، أن الضحية المتوفى مغرب اليوم والمسماة قيد حياته " امحمد اعمر" بمنطقة الريف، كان نتيجة لحادثة سير خطيرة "بدوار إزفزافن بين أيت قمرة وأجدير التابع للجماعة القروية إزمورن" بإقليم الحسيمة ولاعلاقة له بتأثير الغازات المسيلة للدموع كما تداولته بعد المنابر الإعلامية وصفحات بالفايسبوك.



وأوضحت ذات المصادر، أن الضحية توفي على الفور، فيما نقل حفيده الأصغر نحو المستشفى في حالة خطيرة، حيث أكد مسؤول بالمستشفى في إتصال مع "شوف تيفي" أن الطفل مهدد ببثر ساقه نتيجة للحادثة فيما أحيلت جثة جده على مستودع الأموات نتيجة حادثة السير التي وقعت غلى الساعة السادسة مساءا.



هذا، وإرتفعت حصيلة رجال حفظ النظام المصابين، جراء الأحداث "العنيفة" التي جرت اليوم بمناطق متفرقة بإقليم الحسيمة، حيث أصيب ثلاثة عناصر من قوات حفظ النظام عشية اليوم بجراح خطيرة على مستوى الوجه، أحيلوا بعدها على المستشفى المحلي لتلقي العلاجات الضرورية، حيث كان وزير العدل والحريات قد أكد بمجلس النواب مؤخرا عن إصابة 245 عنصر من الأمن بإصابات مختلفة.



ونفى ذات المصدر ، أي علاقة للوفاة بالإحتجاجات المتفرقة والمتواصلة بعدد من أحياء مدينة الحسيمة، والتي تطالب بإطلاق سراح المعتقلين والإسراع في تنزيل الملف المطلبي، الذي وصفوه بالمشروع.





