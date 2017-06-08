مثير وبالصور..بنكيران يرد على الأشخاص الذي أحرقوا جوازات سفرهم المغربية وها أشنو دار ليهم ﻿

في إطار الحملة التي خاضها البعض من أجل الرد على الأشخاص الذين أحرقوا جوازات سفرهم، قاد المهدي بنكيران رئيس ومؤسس جمعية ''محبي الملك محمد السادس ''، هو الآخر حملة جديدة وفريدة في إطار مبادرة خاصة، لقيت

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في إطار الحملة التي خاضها البعض من أجل الرد على الأشخاص الذين أحرقوا جوازات سفرهم، قاد المهدي بنكيران رئيس ومؤسس جمعية "محبي الملك محمد السادس "، هو الآخر حملة جديدة وفريدة في إطار مبادرة خاصة، لقيت استحسان وإعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وتسعى المبادرة التي يقودها بنكيران إلى طرح مجموعة من الأقمصة "التيشورتات " في أسواق العديد من المدن المغربية كالدار البيضاء والعاصمة الرباط، مطبوع عليها صورة جواز السفر المغربي، كرد فعلي وذكي على اللذين أحرقوا جوازات سفرهم بعدد من البلدان الأوربية.



