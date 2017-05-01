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عاجل..بيان مشترك بين السعودية ومصر والإمارات والبحرين بخصوص قطر..وهذه هي تفاصيله المثيرة

بتاريــخ : 8 يونيو 2017 / 23:41 عاجل..بيان مشترك بين السعودية ومصر والإمارات والبحرين بخصوص قطر..وهذه هي تفاصيله المثيرة | دولي
عاجل..بيان مشترك بين السعودية ومصر والإمارات والبحرين بخصوص قطر..وهذه هي تفاصيله المثيرة
أصدرت كل من السعودية ومصر والإمارات والبحرين،ليلة يومه الخميس، قائمة تصنف 59 شخصا و12 كيانا مرتبطة بقطر، توجد ضمن قوائم الإرهاب، وذلك حسب ما كشفت عنه وسائل إعلام سعودية.

"شوف تيفي"

 

أصدرت كل من السعودية ومصر والإمارات والبحرين،ليلة يومه الخميس، قائمة تصنف 59 شخصا و12 كيانا مرتبطة بقطر، توجد ضمن قوائم الإرهاب، وذلك حسب ما كشفت عنه وسائل إعلام سعودية.

وأوضحت المصادر ذاتها أن البيان، قال "تعلن كل من المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، أنها في ضوء التزامها بمحاربة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله، ومكافحة الفكر المتطرف وأدوات نشره وترويجه، والعمل المشترك للقضاء عليه وتحصين المجتمعات منه، ونتيجة لاستمرار انتهاك السلطات في الدوحة للالتزامات والاتفاقات الموقعة منها، المتضمنة التعهد بعدم دعم أو إيواء عناصر أو منظمات تهدد أمن الدول، وتجاهلها الاتصالات المتكررة التي دعتها للوفاء بما وقعت عليه في اتفاق الرياض عام 2013، وآليته التنفيذية، والاتفاق التكميلي عام 2014، مما عرّض الأمن الوطني لهذه الدول الأربع للاستهداف بالتخريب ونشر الفوضى من قبل أفراد وتنظيمات إرهابية مقرها في قطر أو مدعومة من قبلها، فقد اتفقت الدول الأربع على تصنيف (59) فرداً و(12) كياناً في قوائم الإرهاب المحظورة لديها، التي سيتم تحديثها تباعاً والإعلان عنها".

وجاءت القائمة الكاملة حسب وكالة الأنباء السعودية على الشكل التالي:

الأفراد :
1.خليفة محمد تركي السبيعي - قطري
2.عبدالملك محمد يوسف عبدالسلام- أردني
3.أشرف محمد يوسف عثمان عبدالسلام- أردني
4.إبراهيم عيسى الحجي محمد الباكر- قطري
5.عبدالعزيز بن خليفة العطية - قطري
6.سالم حسن خليفة راشد الكواري-قطري
7.عبدالله غانم مسلم الخوار-قطري
8.سعد بن سعد محمد الكعبي- قطري
9.عبداللطيف بن عبدالله الكواري - قطري
10.محمد سعيد بن حلوان السقطري - قطري
11.عبدالرحمن بن عمير النعيمي- قطري
12.عبدالوهاب محمد عبدالرحمن الحميقاني- يمني
13.خليفة بن محمد الربان-قطري
14.عبدالله بن خالد آل ثاني- قطري
15.عبدالرحيم أحمد الحرام-قطري
16.حجاج بن فهد حجاج محمد العجمي- كويتي
17.مبارك محمد العجي- قطري
18.جابر بن ناصر المري - قطري
19.يوسف عبدالله القرضاوي- مصري
20.محمد جاسم السليطي-قطري
21.علي بن عبدالله السويدي- قطري
22.هاشم صالح عبدالله العوضي-قطري
23.علي محمد محمد الصلابي- ليبي
24.عبدالحكيم بلحاج- ليبي
25. المهدي حاراتي - ليبي
26.إسماعيل محمد محمد الصلابي-ليبي
27.الصادق عبدالرحمن علي الغرياني-ليبي
28.حمد عبدالله الفطيس المري-قطري
29.محمد أحمد شوقي الإسلامبولي- مصري
30.طارق عبدالموجود إبراهيم الزمر-مصري
31.محمد عبدالمقصود محمد عفيفي- مصري
32.محمد الصغير عبدالرحيم محمد- مصري
33.وجدي عبدالحميد محمد غنيم- مصري
34.حسن أحمد حسن محمد الدقي الهوتي - إماراتي
35.حاكم عبيسان الحميدي المطيري - سعودي / كويتي
36.عبدالله محمد سليمان المحيسني - سعودي
37.حامد عبدالله أحمد العلي - كويتي
38.أيمن أحمد عبدالغني حسنين - مصري
39.عاصم عبدالماجد محمد ماضي - مصري
40.يحيى عقيل سالمان عقيل - مصري
41.محمد حمادة السيد إبراهيم - مصري
42.عبدالرحمن محمد شكري عبدالرحمن - مصري
43.حسين محمد رضا إبراهيم يوسف - مصري
44.أحمد عبدالحافظ محمود عبدالهدى - مصري
45.مسلم فؤاد طرفان - مصري
46.أيمن محمود صادق رفعت - مصري
47.محمد سعد عبدالنعيم أحمد - مصري
48.محمد سعد عبدالمطلب عبده الرازقي - مصري
49.أحمد فؤاد أحمد جاد بلتاجي - مصري
50.أحمد رجب رجب سليمان - مصري
51.كريم محمد محمد عبدالعزيز - مصري
52.علي زكي محمد علي - مصري
53.ناجي إبراهيم العزولي - مصري
54.شحاتة فتحي حافظ محمد سليمان - مصري
55.محمد محرم فهمي أبو زيد - مصري
56.عمرو عبدالناصر عبدالحق عبدالباري - مصري
57.علي حسن إبراهيم عبدالظاهر - مصري
58.مرتضى مجيد السندي - بحريني
59.أحمد الحسن الدعسكي- بحريني
الكيانات :
1.مركز قطر للعمل التطوعي - قطر
2.شركة دوحة أبل (شركة إنترنت ودعم تكنولوجي) - قطر
3.قطر الخيرية - قطر
4.مؤسسة الشيخ عيد آل ثاني الخيرية - قطر
5.مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية - قطر
6.سرايا الدفاع عن بنغازي - ليبيا
7.سرايا الأشتر - البحرين
8.ائتلاف 14 فبراير - البحرين
9.سرايا المقاومة - البحرين
10.حزب الله البحريني - البحرين
11.سرايا المختار - البحرين
12.حركة أحرار البحرين – البحرين

 

 

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