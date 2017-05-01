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الوطن غالي والخيانة رخيصة

مثير.. أشهر ضابط إسرائيلي يخلق البلبلة بهذه التغريدة في حق السعودية والإمارات وها أشنو قال

بتاريــخ : 8 يونيو 2017 / 23:08 مثير.. أشهر ضابط إسرائيلي يخلق البلبلة بهذه التغريدة في حق السعودية والإمارات وها أشنو قال | دولي
مثير.. أشهر ضابط إسرائيلي يخلق البلبلة بهذه التغريدة في حق السعودية والإمارات وها أشنو قال
مازال الضابط الإسرائيلي أفيخاي أدرعي يخلق الجدل في الأوساط العربية، خصوصا بعد أن نشر تغريدة مثيرة على صفحته الرسمية في ''تويتر'' دعا فيها الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، السعودية وقطر، دون أن

شوف تيفي

مازال الضابط الإسرائيلي أفيخاي أدرعي يخلق الجدل في الأوساط العربية، خصوصا بعد أن نشر تغريدة مثيرة على صفحته الرسمية في "تويتر" دعا فيها الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، السعودية وقطر، دون أن يسميهما، إلى تقوى الله في رمضان، على خلفية الأزمة الدبلوماسية بين دول مجلس التعاون.

ووجه أدرعي كلامه للسعودية والإمارات قال فيها "إتقو الله على الأقل في رمضان"، حيث علق متابعوه بأن التغريدة موجهة لدول مجلس التعاون على خلفية الأزمة القطرية.
وقبل ذلك قام أدرعي بتصوير نفسه أمام مائدة إفطار رمضانية، متمنيا فيها رمضان كريم للمسلمين، مما أثار الاستغراب واستهجان البعض الآخر من تصرفات هذا الضابط المثيرة.

وأفخياي أدرعي هو رائد في جيش الاحتلال الإسرائيلي، يعمل كناطق بلسان جيش الدفاع منذ عام 2005، وهو يتحدث العربية بشكل جيد.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

أفيخاي أدرعي تغريدة تويتر قطر السعودية الإمارات

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