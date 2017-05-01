 بعد الإحتجاجات...أخنوش يكلف أستاذا للتعليم العالي من الدرجة''ب'' بتسيير معهد الزراعة والبيطرة ﻿
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بعد الإحتجاجات...أخنوش يكلف أستاذا للتعليم العالي من الدرجة''ب'' بتسيير معهد الزراعة والبيطرة

بتاريــخ : 8 يونيو 2017 / 23:02 بعد الإحتجاجات...أخنوش يكلف أستاذا للتعليم العالي من الدرجةب بتسيير معهد الزراعة والبيطرة | بوليتيك
بعد الإحتجاجات...أخنوش يكلف أستاذا للتعليم العالي من الدرجة''ب'' بتسيير معهد الزراعة والبيطرة
علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة، أن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز أخنوش، كلف إبتداءا من الإثنين الماضي، أستاذا للتعليم العالي من الدرجة ''ب''، بتسيير شؤون معهد

شوف تيفي


علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة، أن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز أخنوش، كلف إبتداءا من الإثنين الماضي، أستاذا للتعليم العالي من الدرجة ''ب''، بتسيير شؤون معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.

ويأتي التكليف الجديد لعزيز أخنوش، طبقا لأحكام المادتين 4و5 من القانون التنظيمي رقم 02.12 فيما يتعلق بمسطرة التعيين في المناصب العليا، التي يتم التداول في شأن التعيين فيها في مجلس الحكومة ولاسيما المادة 11 منه.

وجاء القرار الجديد لعزيز أخنوش، بمبرر ''ضرورة المصلحة'' عبر تعيين أستاذ التعليم العالي'' علي حماني'' مكان المديرة المكلفة سابقا، حيث يأتي القرار الجديد بعد سلسلة من الاحتجاجات التي نظمها طلبة معهد الحسن الثاني، خاصة بمركب البستنة بمدينة أكادير، والذي هو الآخر يشرف عليه مسؤول مكلف.


‫شوف تيفي

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أخنوش الزراعة والبيطرة التعليم العالي شوف تيفي

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