 هذا هو سبب طرد جمهور ''ايموغاجي'' الكوبل '' أبوجاد وسارة'' من مسرح محمد الخامس بالرباط و هذه هي التفاصيل ﻿
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هذا هو سبب طرد جمهور ''ايموغاجي'' الكوبل '' أبوجاد وسارة'' من مسرح محمد الخامس بالرباط و هذه هي التفاصيل

بتاريــخ : 8 يونيو 2017 / 22:47 هذا هو سبب طرد جمهور ايموغاجي الكوبل أبوجاد وسارة من مسرح محمد الخامس بالرباط و هذه هي التفاصيل | ثقافة و فنون
هذا هو سبب طرد جمهور ''ايموغاجي'' الكوبل '' أبوجاد وسارة'' من مسرح محمد الخامس بالرباط و هذه هي التفاصيل
كما سبق و أشارت لذلك ''شوف تيفي'' في خبر سابق،طردت أعداد من الجماهير الغاضبة مساء أمس الأربعاء الكوبل'' أبوجاد وسارة'' ، من فوق خشبة مسرح محمد الخامس بالرباط في موقف محرج على هامش العرض

شوف تيفي: الفطواكي عبدالقادر

 

كما سبق و أشارت لذلك ''شوف تيفي'' في خبر سابق،طردت أعداد من الجماهير الغاضبة مساء أمس الأربعاء الكوبل'' أبوجاد وسارة'' ، من فوق خشبة مسرح محمد الخامس بالرباط في موقف محرج على هامش العرض الفكاهي''ايموغاجي'' .

و ذكر مصدر مقرب من العرض أن ''الكوبل'' المثير للجدل دخل الخشبة من أجل في المشاركة في إحدى فقرات الحفل بعد حوالي ساعة من انطلاقه , لتقابله الجماهير الحاضرة و من دون سابق إنذار بالصفير و عبارات الاستهجان تطالبهم بالنزول من ''الركح'' و مغادرة القاعة , بالرغم من محاولة بعض أعضاء الفرقة التدخل و تلطيف الأجواء إلا أن صوت الجمهور كان أقوى مما عجل بمغادرة ''أبوجاد وسارة'' للعرض من دون التفوه بأية عبارة في موقف أقل ما قيل أنه محرج .

و يتلقى ''الكوبل'' المذكور سيلا من الانتقادات اللاذعة بسبب نشرهما لعدد من تفاصيل حياتهما الشخصية, حيث أضحى الكل يعرف عدة تفاصيل عن حياتهما معا الشخصية.



‫شوف تيفي

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الكوبل شوف تيفي الركح الجماهير الغاضبة ايموغاجي

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