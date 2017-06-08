هذا هو سبب طرد جمهور ''ايموغاجي'' الكوبل '' أبوجاد وسارة'' من مسرح محمد الخامس بالرباط و هذه هي التفاصيل ﻿

شوف تيفي: الفطواكي عبدالقادر
كما سبق و أشارت لذلك ''شوف تيفي'' في خبر سابق،طردت أعداد من الجماهير الغاضبة مساء أمس الأربعاء الكوبل'' أبوجاد وسارة'' ، من فوق خشبة مسرح محمد الخامس بالرباط في موقف محرج على هامش العرض الفكاهي''ايموغاجي'' .
و ذكر مصدر مقرب من العرض أن ''الكوبل'' المثير للجدل دخل الخشبة من أجل في المشاركة في إحدى فقرات الحفل بعد حوالي ساعة من انطلاقه , لتقابله الجماهير الحاضرة و من دون سابق إنذار بالصفير و عبارات الاستهجان تطالبهم بالنزول من ''الركح'' و مغادرة القاعة , بالرغم من محاولة بعض أعضاء الفرقة التدخل و تلطيف الأجواء إلا أن صوت الجمهور كان أقوى مما عجل بمغادرة ''أبوجاد وسارة'' للعرض من دون التفوه بأية عبارة في موقف أقل ما قيل أنه محرج .
و يتلقى ''الكوبل'' المذكور سيلا من الانتقادات اللاذعة بسبب نشرهما لعدد من تفاصيل حياتهما الشخصية, حيث أضحى الكل يعرف عدة تفاصيل عن حياتهما معا الشخصية.
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