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فيديو مروع وجد خطير..شاب هجم على البوليس نهار رمضان بسيف كبير بتيفلت والقضية فيها القرطاس

بتاريــخ : 8 يونيو 2017 / 22:32 فيديو مروع وجد خطير..شاب هجم على البوليس نهار رمضان بسيف كبير بتيفلت والقضية فيها القرطاس | حوادث و حقوق
فيديو مروع وجد خطير..شاب هجم على البوليس نهار رمضان بسيف كبير بتيفلت والقضية فيها القرطاس
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الخميس، مقطع فيديو مروع وجد خطير، يوثق لحظة قيام رجال شرطة بإطلاق الرصاص على شاب مدجج بسيف من الحجم الكبير.

"شوف تيفي"

 

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الخميس، مقطع فيديو مروع وجد خطير، يوثق لحظة قيام رجال شرطة بإطلاق الرصاص على شاب مدجج بسيف من الحجم الكبير.

وحسب ناشري الفيديو فإن تفاصيله جرت مؤخرا نهار رمضان بمدينة تيفلت، حيث قام رجال شرطة بإطلاق رصاصة في اتجاه شاب، أقدم على مهاجمتهم بواسطة السلاح الأبيض "سيف"، قبل أن يتم السيطرة عليه بالرغم من مقاومته الشرسة.

وتفاعل النشطاء مع هذا الفيديو، حيث عبر العديد منهم عن دهشتهم من الطريقة الخطيرة التي هاجم بها المعني بالأمر على رجال الشرطة، موضحين أن استخدام السلاح الوظيفي في مثل هذه الحالة كان الحل الوحيد لاعتقاله.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي نهار رمضان سيف النشطاء تيفلت السلاح الأبيض

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