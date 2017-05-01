فيديو مروع وجد خطير..شاب هجم على البوليس نهار رمضان بسيف كبير بتيفلت والقضية فيها القرطاس ﻿

"شوف تيفي"
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الخميس، مقطع فيديو مروع وجد خطير، يوثق لحظة قيام رجال شرطة بإطلاق الرصاص على شاب مدجج بسيف من الحجم الكبير.
وحسب ناشري الفيديو فإن تفاصيله جرت مؤخرا نهار رمضان بمدينة تيفلت، حيث قام رجال شرطة بإطلاق رصاصة في اتجاه شاب، أقدم على مهاجمتهم بواسطة السلاح الأبيض "سيف"، قبل أن يتم السيطرة عليه بالرغم من مقاومته الشرسة.
وتفاعل النشطاء مع هذا الفيديو، حيث عبر العديد منهم عن دهشتهم من الطريقة الخطيرة التي هاجم بها المعني بالأمر على رجال الشرطة، موضحين أن استخدام السلاح الوظيفي في مثل هذه الحالة كان الحل الوحيد لاعتقاله.
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