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بالصور والفيديو | بسبب الانتقائية...الساكنة تعترض على أشغال تزفيت الطرق بآيت ملول

بتاريــخ : 8 يونيو 2017 / 22:26 بالصور والفيديو | بسبب الانتقائية...الساكنة تعترض على أشغال تزفيت الطرق بآيت ملول | مجتمع
بالصور والفيديو | بسبب الانتقائية...الساكنة تعترض على أشغال تزفيت الطرق بآيت ملول
في سابقة من نوعها، اعترض سكان حي أركانة بمدينة أيت ملول اليوم الخميس، أشغال تهيئة أزقة وتزفيت الطرق المؤدية إلى الأحياء بسبب الإنتقائية التي يعتمدها المسؤولون المحليون والمنتخبون المشرفون على

شوف تيفي


في سابقة من نوعها، اعترض سكان حي أركانة بمدينة أيت ملول اليوم الخميس، أشغال تهيئة أزقة وتزفيت الطرق المؤدية إلى الأحياء بسبب الإنتقائية التي يعتمدها المسؤولون المحليون والمنتخبون المشرفون على صفقات الأشغال.

ويرى السكان المعترضون على الأشغال الخاصة بتزفيت طرق الحي، أن السبب الرئيسي وراء الأزمة هو إستثناء العديد من شوارع الحي واختصار التزفيت على شارعين فقط، في ضرب صريح لمبدأ استفاذة جميع المواطنين من الصفقات العمومية.

وأظهرت الصور و شرائط الفيديو التي توصلت بها "شوف تيفي" بعض شباب حي أركانة ونسائه، يقومون باعتراض الشاحنات والآلات التي تقوم بعملية أشغال التهيئة والتزفيت ، بدعوى الانتقائية من جهة، وكونها لن تصمد أمام الأمطار في فصل الشتاء القادم من جهة ثانية، وهو ماسيدفع المسؤولين من جديد إلى تخصيص مبزانيات جديدة للتزفيت بعد إغراق سكان الحي بالمياه.

أما المجلس البلدي الذي يرأسه حزب العدالة والتنمية، فيرى عكس ذلك، حيث يؤكد أنه وضع مخططا متوسط المدى من أجل تزفيت جميع الأزقة والأحياء التي تفتقر للتجهيزات الأساسية، والتي خلفها سوء تدبير المجلس السابق، على حد تعبير عضو بالمجلس البلدي.



‫شوف تيفي

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ايت ملول التزفييت المجلس البلدي التغيير شوف تيفي

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