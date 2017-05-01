حجز وإتلاف 53 طن من المواد الغدائية خلال الأسبوع الأول من رمضان المبارك ﻿

قامت اللجان المحلية المختلطة للمراقبة خلال ال12 يوما الأولى من شهر رمضان المبارك بحجز واتلاف 53 طن من المواد الغدائية منها 16طن من اللحوم والأسماك و6 طن من المشروبات والعصائر و6 طن من الدقيق ومشتقاته

"شوف تيفي"+"و م ع"

قامت اللجان المحلية المختلطة للمراقبة خلال ال12 يوما الأولى من شهر رمضان المبارك بحجز واتلاف 53 طن من المواد الغدائية منها 16طن من اللحوم والأسماك و6 طن من المشروبات والعصائر و6 طن من الدقيق ومشتقاته و6 طن من التمور و4 طن من الحليب ومشتقاته و15 طن من المواد الغذائية الأكثر استهلاكا خلال الشهر الفضيل (شباكية، عسل، خضر، فواكه، زيوت، أطباق جاهزة للاستهلاك،.) .

وأوضح بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، صدر عقب اجتماع للجنة الوزاراتية المشتركة المكلفة بتتبع تموين الأسواق وأسعار المواد الأساسية وعمليات المراقبة خلال شهر رمضان الأبرك اليوم الخميس بالرباط، أن اللجنة سجلت بارتياح تغطية العرض للطلب بالنسبة لجميع المواد الغذائية بدون استثناء وذلك حسب التقارير المتوصل بها من جميع عمالات وأقاليم المملكة.

وعلى مستوى الأسعار، وحسب المعطيات المتوفرة،فقد سجلت اللجنة استقرارا ملحوظا خلال هذه الفترة بالنسبة لأسعار جميع المواد الغذائية وتراجع أسعار بعضها كالقطاني والخضر والفواكه.

أما على مستوى مراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية، فقد قامت اللجان المختلطة للمراقبة التي يشرف عليها الولاة والعمال بمراقبة 24473 نقطة بيع خلال هذه الفترة ، أفضت إلى تسجيل 1463 مخالفة في مجال الأسعار. وقدتم تحرير محاضر في شأن هذه المخالفات وإحالتها على القضاء.



