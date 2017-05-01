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عاجل و غير متوقع..هذا ما وقع لناصر الزفزافي داخل سجن عكاشة

بتاريــخ : 8 يونيو 2017 / 19:04 عاجل و غير متوقع..هذا ما وقع لناصر الزفزافي داخل سجن عكاشة | بوليتيك
عاجل و غير متوقع..هذا ما وقع لناصر الزفزافي داخل سجن عكاشة
علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة، أن اعتقال ناصر الزفزافي داخل زنزانة انفرادية بسجن عكاشة نزل عليه كالصاعقة.

شوف تيفي:

علمت "شوف تيفي" من مصادر مطلعة، أن اعتقال ناصر الزفزافي داخل زنزانة انفرادية بسجن عكاشة نزل عليه كالصاعقة.

وكشفت مصادرنا أن الزفزافي، أصيب بانهيار تام و دخل في نوبة بكاء هستيرية داخل أسوار سجن عكاشة بالبيضاء، عكس ما سبق و أظهره من قوة في المسيرات الاحتجاجية التي كان يقودها فيما سمي بحراك الريف.

من جانبها أوضحت المندوبية، في بلاغ لها، أن عملية إيداع السجين (ناصر زفرافي) بالسجن المحلي عين السبع 1 "تمت في ظروف عادية"، مؤكدة أنه "لم يسجل أي رد فعل من طرف باقي السجناء، سواء بالهتاف باسم السجين المذكور أو غير ذلك من ردود الفعل".

وشددت على أن "إدارة المؤسسة السجنية لم تقم بقطع التيار الكهربائي كما جاء في الافتراءات المنشورة على تلك المواقع، والتي لم يكلف أصحابها أنفسهم عناء التأكد منها قبل نشرها ومغالطة الرأي العام".

وأضافت المندوبية العامة أنه تم إيداع السجين المذكور بالمؤسسة السجنية من طرف الجهات القضائية المختصة، دون حضور لأي ممثل عن النيابة العامة، عكس ما ورد في افتراءات المقالات المشار إليها آنفا.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب السجين المذكور

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