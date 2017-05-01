عاجل..هذا هو موعد الإعلان عن نتائج الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد للباكالوريا دورة يونيو 2017 وموعد الدورة الاستدراكية ﻿

كشف محمد حصاد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والبحث العلمي خلال انعقاد المجلس الحكومي يومه الخميس، أن الإعلان عن النتائج بالنسبة للدورة العادية سيتم يوم 22 يونيو 2017.

"شوف تيفي"



كشف محمد حصاد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والبحث العلمي خلال انعقاد المجلس الحكومي يومه الخميس، أن الإعلان عن النتائج بالنسبة للدورة العادية سيتم يوم 22 يونيو 2017.

وأوضح حصاد أن اختبارات الدورة الاستدراكية لنفس الامتحان، ستجري أيام 11 و12 و13 يوليوز 2017، وسيتم الإعلان عن النتائج بالنسبة للدورة الاستدراكية يوم 21 يوليوز 2017.

تجدر الإشارة إلى أن مرشحي امتحانات الباكالوريا، اجتازا صباح يومه الخميس آخر امتحان في الدورة الحالية، وقد عبر العديد منهم عن تخوفهم الشديد من الرسوب بسبب عجزهم عن الإجابة على اسئلة بعض المواد خاصة الرياضيات والفيزياء.



