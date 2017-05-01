حصري..الفنان الصويري يفجر قنبلة من العيار الثقيل: الكاميرا الخافية كنا متفاقين عليها وها علاش قلتليهم كنتخلص بـ 15 الألف درهم فالدور ديال العمارية+فيديو ﻿

فجر الفنان المغربي القدير عبد الرحيم الصويري فضيحة من العيار الثقيل في اتصال مع ''شوف تيفي'' يومه الخميس، بعد أن صرح أن حلقة الكاميرا الخفية ''مشيتي فيها'' التي تبث على قناة ''دوزيم'' والتي كان ضحيتها أمس

"شوف تيفي": إ.ط

فجر الفنان المغربي القدير عبد الرحيم الصويري فضيحة من العيار الثقيل في اتصال مع "شوف تيفي" يومه الخميس، بعد أن صرح أن حلقة الكاميرا الخفية "مشيتي فيها" التي تبث على قناة "دوزيم" والتي كان ضحيتها أمس الأربعاء، كانت باتفاق معه ولهذا حاول الاندماج بها حتى يدخل الفرحة إلى قلولب المغاربة.

وأوضح الصويري أنه قام بالمبالغة في إشارته إلى السعر الذي يشارك فيه بالأعراس من أجل إضحاك المغاربة، مشيرا إلى أنه وبالرغم من الاتفاق على تصوير حلقة الكاميرا الخفية، قرر قول عبارة "خمسة آلاف درهم" من أجل خلق جو مرح بهذه الحلقة.

وأكد الصويري أن مبلغ "خمسة آلاف درهم" مقابل "الدخلة" في الأعراس مبالغ فيه بل ومستحيل ولا يمكن لأي فنان مغربي أن يحصل عليه، مضيفا في الوقت ذاته أن ما يتحصل عليه الفنان في الأعراس يعتبر فرصة بالنسبة له.