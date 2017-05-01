 العثماني: المصادقة بأغلبية مطلقة على قانون المالية لسنة 2017 تعكس الإرادة الجماعية المطلوبة لتسريع تنزيل مقتضيات هذا المشروع ﻿
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العثماني: المصادقة بأغلبية مطلقة على قانون المالية لسنة 2017 تعكس الإرادة الجماعية المطلوبة لتسريع تنزيل مقتضيات هذا المشروع | بوليتيك

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العثماني: المصادقة بأغلبية مطلقة على قانون المالية لسنة 2017 تعكس الإرادة الجماعية المطلوبة لتسريع تنزيل مقتضيات هذا المشروع

بتاريــخ : 8 يونيو 2017 / 18:16 العثماني: المصادقة بأغلبية مطلقة على قانون المالية لسنة 2017 تعكس الإرادة الجماعية المطلوبة لتسريع تنزيل مقتضيات هذا المشروع | بوليتيك
العثماني: المصادقة بأغلبية مطلقة على قانون المالية لسنة 2017 تعكس الإرادة الجماعية المطلوبة لتسريع تنزيل مقتضيات هذا المشروع
أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اليوم الخميس، أن المصادقة على قانون المالية لسنة 2017 بأغلبية مطلقة ''تعكس الإرادة الجماعية المطلوبة لتسريع تنزيل مقتضيات هذا المشروع''.

شوف تيفي:

أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اليوم الخميس، أن المصادقة على قانون المالية لسنة 2017 بأغلبية مطلقة "تعكس الإرادة الجماعية المطلوبة لتسريع تنزيل مقتضيات هذا المشروع".

وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، في لقاء صحافي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي للحكومة، إن السيد العثماني هنأ أعضاء الحكومة على التصويت على قانون المالية لسنة 2017 ب199 صوتا أي بأغلبية مطلقة، معتبرا أن هذا الأمر يعكس الإرادة الجماعية المطلوبة لتسريع تنزيل مقتضيات هذا المشروع، ومباشرة تنفيذ مختلف الإصلاحات التي جاء بها، خاصة على المستوى الضريبي.

وأضاف أن رئيس الحكومة هنأ أيضا المجلس على المصادقة بالإجماع على مشروع قانون رقم 98.15 المتعلق بتوسيع نظام التغطية الصحية والتقاعد لفائدة العمال المستقلين وأصحاب المهن الحرة، معتبرا أن هذا الإصلاح الطموح سيمكن المملكة من استكمال مشروع تعميم التغطية الصحية. كما شدد رئيس الحكومة على ضرورة التعبئة الشاملة من أجل أجرأة مقتضيات هذا القانون وتنزيله على أرض الواقع، لاسيما أن حوالي 10 ملايين مغربي معنيون بهذا المشروع الطموح.

ومن جهة أخرى، توقف العثماني عند العرض الذي قدمه وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي حول سير امتحانات الباكالوريا، معتبرا أن محطة المناقشة المخصصة اليوم لهذا الملف، هي محطة أولى تبرز موقف الحكومة القاضي بإعطاء الأولوية لورش إصلاح التعليم باعتباره قطاعا استراتيجيا.


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