14 مليون معجب: ''شوف تيفي'' تواصل ريادتها على الصعيد المغربي والعربي.. ﻿

بإصرار وتضحية ورغبة في خلق التميز في ساحة إعلامية متحركة، تواصل ''شوف تيفي'' أول قناة إلكترونية بالمغرب، تحقيق النجاح بفضل معجبيها ومحبيها عبر العالم، حيث برهنت أنها قناة إخبارية نشيطة

شوف تيفي:



بإصرار وتضحية ورغبة في خلق التميز في ساحة إعلامية متحركة، تواصل "شوف تيفي" أول قناة إلكترونية بالمغرب، تحقيق النجاح بفضل معجبيها ومحبيها عبر العالم، حيث برهنت أنها قناة إخبارية نشيطة، تتابع كل ما يجري في الساحة الوطنية ثانية بثانية إن لم نقل في كل جزء من المائة لتكون في مستوى الحدث. وها هي اليوم تحصد الأرقام المشرفة، وتتصدر الساحة الإعلامية بما يفوق 14 مليون معجب على صفحتنا "بالفايسبوك".. لتتوج بفضلكم أول تلفزة إلكترونية بالمغرب والعالم العربي.. في الوقت الذي تمكن موقع "شوف تيفي" الإخباري من احتلال المراتب الأولى على الصعيد الوطني في ترتيب المواقع الإلكترونية، حيث أصبح يتصدر لائحة المواقع الأكثر متابعة من طرف المغاربة، بتسجيله لأكثر من مليون ونصف متابع يوميا، مما جعل القناة الإلكترونية والموقع الإخباري يتربعان على عرش الإعلام الإلكتروني الوطني والعربي...

هذا النجاح لم يتأت من فراغ، بل جاء نتيجة عمل دؤوب، ومصاحبة دائمة للميكروفون والكاميرا في كل الظروف الجوية وعلى جميع طرقات المملكة، حيث يقود طاقم صحفي شاب مسيرة البحث والرصد والتحقيق عن كل جديد ومن قلب الأحداث، كما يواكب العمل في الأستوديو إدارة خبيرة وطاقم متمرس من خلال نشرات و برامج متنوعة، وتغطية العديد من التظاهرات السياسية و الثقافية و الفنية و الرياضية و الاجتماعية...فشكرا لوفائكم وذكائكم الذي لا ولن يخطئ من يتجشم الصعاب وفاء لقسم مهنة المتاعب ... فأنتم وحدكم مرآتنا وسر نجاحنا.



