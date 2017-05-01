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عاجل..هذا هو جديد رحلات الخطوط الملكية المغربية نحو قطر

بتاريــخ : 8 يونيو 2017 / 17:29 عاجل..هذا هو جديد رحلات الخطوط الملكية المغربية نحو قطر | مجتمع
عاجل..هذا هو جديد رحلات الخطوط الملكية المغربية نحو قطر
أعلنت الخطوط الملكية المغربية، اليوم الأربعاء، أن جميع رحلاتها انطلاقا من الدارالبيضاء نحو الدوحة تشتغل بشكل طبيعي، بمعدل خمس رحلات مباشرة في الأسبوع.

"شوف تيفي"+"و م ع"


أعلنت الخطوط الملكية المغربية، اليوم الأربعاء، أن جميع رحلاتها انطلاقا من الدارالبيضاء نحو الدوحة تشتغل بشكل طبيعي، بمعدل خمس رحلات مباشرة في الأسبوع.

وأوضحت الشركة في بلاغ لها، أنها تواصل توفير رحلات المتابعة لزبنائها عبر الدوحة بشراكة مع الخطوط الجوية القطرية، باستثناء رحلات المتابعة عبر أربع دول "العربية السعودية والبحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة ومصر".

وتدعو الخطوط الملكية المغربية زبناءها، يضيف البلاغ، الذين اقتنوا تذاكر لرحلات المتابعة عبر الدوحة نحو هذه الدول الأربع، الاتصال بمركز نداء الشركة للتعرف على الإجراءات المعتمدة في هذا الصدد انطلاقا من المغرب: 0800 089000. خط دولي: 21252248979+)

كما تقدم الخطوط الملكية المغربية اعتذارها للزبناء المعنيين بسبب الإزعاج الناتج عن هذا الوضع الخارج عن إرادتها.

 

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