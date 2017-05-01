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هام لمرضى السرطان.. دواء طبيعي للعلاج

بتاريــخ : 8 يونيو 2017 / 17:03 هام لمرضى السرطان.. دواء طبيعي للعلاج | مجتمع
هام لمرضى السرطان.. دواء طبيعي للعلاج
كشفت دراسة أمريكية حديثة أجراها باحثون في جامعة أوهايو أن البصل الأحمر يحتوي على خصائص ومركبات كيميائية تدمر الخلايا السرطانية، وعلى رأسها سرطانا القولون والثدي.

شوف تيفي:

كشفت دراسة أمريكية حديثة أجراها باحثون في جامعة أوهايو أن البصل الأحمر يحتوي على خصائص ومركبات كيميائية تدمر الخلايا السرطانية، وعلى رأسها سرطانا القولون والثدي.

واكتشف الباحثون أن البصل الأحمر يحتوي على مستويات مرتفعة من (الكيرسيتين)، وهو مركب كيميائي ينتمي إلى مجموعة الفلافونويد المضادة للأكسدة.

وأضافوا أن البصل الأحمر يحتوي أيضا على مستويات مرتفعة من الأنثوسيانين، وهي مواد عضوية لونية قابلة للذوبان في الماء، لونها أسود أو أزرق غامق، وتوجد في العديد من الفواكه والخضروات وفي الأزهار فتعطيها لونا بنفسجيا أو أحمر غامقا أو أزرق.

وشملت التجارب وضع خلايا سرطان القولون في اتصال مباشر مع مركب "الكيرسيتين"، حيث أظهرت النتائج أن البصل الأحمر ممتاز في قتل الخلايا السرطانية، كما أنه فعال أيضا في قتل خلايا سرطان الثدي.

ووجد الباحثون أيضا أن مكونات البصل الأحمر تعمل على تنشيط المسارات التي تشجع الخلايا السرطانية على الخضوع للموت الخلوي.

وأضافوا أن "مكونات البصل الأحمر تشكل بيئة غير مواتية للخلايا السرطانية، وتعطل الاتصالات بين الخلايا السرطانية، ما يثبط نموها".

وقال فريق البحث إن خطوتهم المقبلة هي اختبار قوة البصل الأحمر في مكافحة السرطان على البشر.

وبحسب بيانات منظمة الصحة العالمية، فإن مرض السرطان يعد أحد أكثر مسببات الوفاة حول العالم، بنحو 13 في المائة من مجموع وفيات سكان العالم سنويا.

 

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