 بالصور .. هذا ما يحدث قرب محيط المسجد الذي سيؤدي به الملك محمد السادس صلاة الجمعة بالبيضاء ﻿
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بالصور .. هذا ما يحدث قرب محيط المسجد الذي سيؤدي به الملك محمد السادس صلاة الجمعة بالبيضاء

بتاريــخ : 8 يونيو 2017 / 16:53 بالصور .. هذا ما يحدث قرب محيط المسجد الذي سيؤدي به الملك محمد السادس صلاة الجمعة بالبيضاء | بوليتيك
بالصور .. هذا ما يحدث قرب محيط المسجد الذي سيؤدي به الملك محمد السادس صلاة الجمعة بالبيضاء
يشهد محيط مسجد القدس بتراب عمالة عين الشق بالدار البيضاء في هذه الأثناء أشغال مكثفة استعدادا للزيارة التي سيقوم بها الملك محمد السادس لهذه المنطقة غدا الجمعة من أجل آداء صلاة الجمعة بالمسجد

شوف تيفي

 يشهد محيط مسجد القدس بتراب عمالة عين الشق بالدار البيضاء في هذه الأثناء أشغال مكثفة استعدادا للزيارة التي سيقوم بها الملك محمد السادس لهذه المنطقة غدا الجمعة من أجل آداء صلاة الجمعة بالمسجد المذكور.

و تظهر عدد من الصور التي توصلت بها قناة "شوف تيفي" , حالة الإستنفار التي يعيشها المسجد و محيطه و كذا الأزقة و الشوارع القريبة منه , حيث تباشر عمليات صباغة جدران وواجهات العمارات القريبة و تنظيف الشوارع و كنسها و كذلك "بستنة" الحدائق و سقي المساحات الخضراء.

و كان الملك قد حل بمدينة الدار البيضاء أوائل شهر رمضان الكريم من أجل إعطاء الانطلاقة لعدد من المشاريع التنموية .

 

‫شوف تيفي

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بالصور .. هذا ما يحدث قريب محيط المسجد الذي سيؤدي به الملك محمد السادس صلاة الجمعة بالبيضاء

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