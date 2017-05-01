سار للمغاربة الراغبين في الهجرة: روسيا تعلن رسميا عن موعد السفر إليها بدون تأشيرة ﻿

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخروفا، أن بلادها ستبدأ بتطبيق النظام الجديد الذي أطلق عليه ''التأشيرة الإلكترونية'' مع 18 دولة بينها المغرب، انطلاقا من غشت المقبل.

"شوف تيفي"

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخروفا، أن بلادها ستبدأ بتطبيق النظام الجديد الذي أطلق عليه "التأشيرة الإلكترونية" مع 18 دولة بينها المغرب، انطلاقا من غشت المقبل.

وحسب مصادر إعلامة عربية فقد أكدت زاخروفا أن إجراءات منح التأشيرة الإلكترونية بدل التأشيرة الأولى التي كانت معتمدة ستتم في مطار فلاديفوستوك، ومن المخطط أن يبدأ العمل بها في الأول من غشت، مشيرة إلى أن هذه التأشيرة تمكن من الدخول إلى روسيا عبر ميناء فلاديفوستوك شمال البلاد لمدة 30 يوما يمكن قضاء 8 أيام منها على سائر الأراضي الروسية في حال موافقة وزارة الخارجية الروسية على الطلب.

وأكدت المصادر ذاتها أن هذه التسهيلات في دخول روسيا تشمل مواطني كل من المغرب وتركيا والبحرين وبروناي والهند وإيران وقطر والصين وكوريا الشمالية والكويت والجزائر والمكسيك والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية وسنغافورة وتونس واليابان.