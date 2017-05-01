 سار للمغاربة الراغبين في الهجرة: روسيا تعلن رسميا عن موعد السفر إليها بدون تأشيرة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

الحصاد اليومي.. مندوبية التامك تكشف حقيقة هتف سجناء باسم الزفزافي في سجن عكاشة | بووز

الحصاد اليومي.. مندوبية التامك تكشف حقيقة هتف سجناء باسم الزفزافي في سجن عكاشة

هام لمرضى السرطان.. دواء طبيعي للعلاج | مجتمع

هام لمرضى السرطان.. دواء طبيعي للعلاج

رمضانيات: شنو هي الصورة لي نزلات فيها آية: يا أيها الذين آمنوا كُتب عليكم الصيام..؟ | بووز

رمضانيات: شنو هي الصورة لي نزلات فيها آية: ''يا أيها الذين آمنوا كُتب عليكم الصيام..''؟

بالصور .. هذا ما يحدث قرب محيط المسجد الذي سيؤدي به الملك محمد السادس صلاة الجمعة بالبيضاء | بوليتيك

بالصور .. هذا ما يحدث قرب محيط المسجد الذي سيؤدي به الملك محمد السادس صلاة الجمعة بالبيضاء

سار للمغاربة الراغبين في الهجرة: روسيا تعلن رسميا عن موعد السفر إليها بدون تأشيرة | مجتمع

سار للمغاربة الراغبين في الهجرة: روسيا تعلن رسميا عن موعد السفر إليها بدون تأشيرة

جماعة العدل والإحسان وسر البحث عن جماهيرية مفقودة في احتجاجات الريف ! | بوليتيك

جماعة العدل والإحسان وسر البحث عن جماهيرية مفقودة في احتجاجات الريف !

عاجل.. بعد قطع العديد من الدول العربية للعلاقات معها: دولة أخرى تصدم قطر | دولي

عاجل.. بعد قطع العديد من الدول العربية للعلاقات معها: دولة أخرى تصدم قطر

محكمة ببناما تنتصر للمغرب ضد البوليساريو بخصوص شحنة الفوسفاط | بوليتيك

محكمة ببناما تنتصر للمغرب ضد البوليساريو بخصوص شحنة الفوسفاط

هكذا جرت عملية إخراج المعتقلين المتهمين في أحداث أكديم إزيك من السجن المحلي العرجات إلى المحكمة | بوليتيك

هكذا جرت عملية إخراج المعتقلين المتهمين في أحداث أكديم إزيك من السجن المحلي العرجات إلى المحكمة

الوطن غالي والخيانة رخيصة

سار للمغاربة الراغبين في الهجرة: روسيا تعلن رسميا عن موعد السفر إليها بدون تأشيرة

بتاريــخ : 8 يونيو 2017 / 16:40 سار للمغاربة الراغبين في الهجرة: روسيا تعلن رسميا عن موعد السفر إليها بدون تأشيرة | مجتمع
سار للمغاربة الراغبين في الهجرة: روسيا تعلن رسميا عن موعد السفر إليها بدون تأشيرة
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخروفا، أن بلادها ستبدأ بتطبيق النظام الجديد الذي أطلق عليه ''التأشيرة الإلكترونية'' مع 18 دولة بينها المغرب، انطلاقا من غشت المقبل.

"شوف تيفي"

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخروفا، أن بلادها ستبدأ بتطبيق النظام الجديد الذي أطلق عليه "التأشيرة الإلكترونية" مع 18 دولة بينها المغرب، انطلاقا من غشت المقبل.

وحسب مصادر إعلامة عربية فقد أكدت زاخروفا أن إجراءات منح التأشيرة الإلكترونية بدل التأشيرة الأولى التي كانت معتمدة ستتم في مطار فلاديفوستوك، ومن المخطط أن يبدأ العمل بها في الأول من غشت، مشيرة إلى أن هذه التأشيرة تمكن من الدخول إلى روسيا عبر ميناء فلاديفوستوك شمال البلاد لمدة 30 يوما يمكن قضاء 8 أيام منها على سائر الأراضي الروسية في حال موافقة وزارة الخارجية الروسية على الطلب.

وأكدت المصادر ذاتها أن هذه التسهيلات في دخول روسيا تشمل مواطني كل من المغرب وتركيا والبحرين وبروناي والهند وإيران وقطر والصين وكوريا الشمالية والكويت والجزائر والمكسيك والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية وسنغافورة وتونس واليابان.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الجزائر روسيا وزارة الخارجية الروسية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

هام لمرضى السرطان.. دواء طبيعي للعلاج | مجتمع

هام لمرضى السرطان.. دواء طبيعي للعلاج

عاجل: هذه حقيقة تعذيب ناصر الزفزافي و رفاقه لحظة اعتقالهم بالحسيمة | مجتمع

عاجل: هذه حقيقة تعذيب ناصر الزفزافي و رفاقه لحظة اعتقالهم بالحسيمة

مثير..دراسة جديدة: إنجاب الإناث يطيل عمر الأب | مجتمع

مثير..دراسة جديدة: إنجاب الإناث يطيل عمر الأب

وزارة الصحة تكشف حقيقة استقبال مراكز تشخيص مرض السل والأمراض النفسية للمرضى مرتين فقط في الأسبوع | مجتمع

وزارة الصحة تكشف حقيقة استقبال مراكز تشخيص مرض السل والأمراض النفسية للمرضى مرتين فقط في الأسبوع

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو.. دركي يحاول توقيف شاحنة بالطريق السيار للمحمدية | قنوات أخرى
منذ 25 دقيقة

بالفيديو.. دركي يحاول توقيف شاحنة بالطريق السيار للمحمدية

فيديو يثير ضجة بالعالم العربي: الزعيم العراقي صدام حسين يعمل كسائق طاكسي بالأردن | قنوات أخرى

فيديو يثير ضجة بالعالم العربي: الزعيم العراقي صدام حسين يعمل كسائق طاكسي بالأردن

فيديو خطير.. مكالمة هاتفية لموظف بعمالة سيدي عثمان يهدد مواطن بالتصفية الجسدية | قنوات أخرى

فيديو خطير.. مكالمة هاتفية لموظف بعمالة سيدي عثمان يهدد مواطن بالتصفية الجسدية

النشرة الاقتصادية : 07 يونيو 2017 | إيكو بالعربية

النشرة الاقتصادية : 07 يونيو 2017

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

الحصاد اليومي.. مندوبية التامك تكشف حقيقة هتف سجناء باسم الزفزافي في سجن عكاشة | بووز
منذ 40 ثانية

الحصاد اليومي.. مندوبية التامك تكشف حقيقة هتف سجناء باسم الزفزافي في سجن عكاشة

هام لمرضى السرطان.. دواء طبيعي للعلاج | مجتمع

هام لمرضى السرطان.. دواء طبيعي للعلاج

رمضانيات: شنو هي الصورة لي نزلات فيها آية: يا أيها الذين آمنوا كُتب عليكم الصيام..؟ | بووز

رمضانيات: شنو هي الصورة لي نزلات فيها آية: ''يا أيها الذين آمنوا كُتب عليكم الصيام..''؟

بالصور .. هذا ما يحدث قرب محيط المسجد الذي سيؤدي به الملك محمد السادس صلاة الجمعة بالبيضاء | بوليتيك

بالصور .. هذا ما يحدث قرب محيط المسجد الذي سيؤدي به الملك محمد السادس صلاة الجمعة بالبيضاء

﻿ ﻿
اليوم 10:22 GMT

عاجل..انفجار يهز السفارة الأمريكية بدولة أوروبية

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.