جماعة العدل والإحسان وسر البحث عن جماهيرية مفقودة في احتجاجات الريف ! ﻿

''التاريخ يعيد نفسه'' مقولة صالحة لكل زمان ومكان ولكل موقف أيضا، فما أشبه موقف العدل والإحسان في الأمس القريب عندما قررت المشاركة في حراك 20 فبراير، بموقفها اليوم وهي تدعو للمشاركة في مسيرة وطنية

شوف تيفي

"التاريخ يعيد نفسه" مقولة صالحة لكل زمان ومكان ولكل موقف أيضا، فما أشبه موقف العدل والإحسان في الأمس القريب عندما قررت المشاركة في حراك 20 فبراير، بموقفها اليوم وهي تدعو للمشاركة في مسيرة وطنية للتضامن مع الريف، فبالأمس انسحبت بدون مبرر يقنع حطب الجماعة قبل المشاركين في الحراك الشعبي بأهمية الدخول وجدوى الخروج من المسيرات، وفجأة تركت الجمل بما حمل، لتبرهن أنها جماعة حربائية تغير لونها مع تغير مصالحها الخاصة التي تحسن الدائرة السياسية ديباجتها في بيانات محبوكة تسلب الألباب وتطمس العيون عن رؤية الحقيقة المرة، تلك الحقيقة التي لا يملكها إلا العارفون بأسرار ولاية المرشد العام، والتي تتلخص في كون الجماعة تبحث عن جماهيرية زائفة من خلال الركوب على الأحداث والاحتجاجات في المغرب لإشعال فتيل النعرات وإخراج الخلايا النائمة المؤمنة بالقومة قبل يوم القيامة من جحورها. وهو أسلوب تدريب عسكري روتيني عودتنا عليه الجماعة منذ عقود لتقول "أنا موجودة ومستعدة للأسوء!"...

وبنفس الغموض ونفس الحربائية والانتهازية تدعو العدل والإحسان اليوم من خلال الأمانة العامة للدائرة السياسية إلى المشاركة في المسيرة الوطنية الأحد المقبل "تضامنا مع الريف" وتدعي أنها ستشارك لـ "المطالبة بتحقيق الحرية والعدل والكرامة لأبناء هذا الوطن، وللاحتجاج على الحكرة والتعسف والقمع الذي تواجه به الدولة حراك المطالبين بحقوقهم العادلة والمشروعة". ما أروع الشعارات الرنانة التي تتغنى بها جماعة المرشد وهي تمتطي صهوة حراك الريف لتكسب جماهيرية مجانية بلا عرق ولا تعب، متمثلة المقولة الشعبية الشهيرة "لعطاك العاطي لاتحفر لا تواطي" منتهزة فرصة العمر لتقول كلمتها، وتوجه سفنها في اتجاه حلم الخلافة الموؤودة والدولة الفاضلة القائمة على شريعة المرشد العام وأحلامه وبركاته التي لا ينفض لها غبار!. ما الذي تريده جماعة العدل والإحسان من حراك الريف؟ وما هو الثمن الذي ستقبضه هذه المرة؟ وأين ستقود ازدواجية خطابها في بلد حسم أمور الحكم منذ قرون؟ فهل من جواب قبل الإعلان عن لعبة جديدة باسم "الشعب ومطالبه" بلانهاية ولا رابح، وكأن الجماعة تبحث عن الكنز المفقود الذي لا وجود له إلا في مخيلة صانعها ومزودها وطاعمها ومحركها إلى أبد الآبدين!