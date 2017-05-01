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عاجل.. بعد قطع العديد من الدول العربية للعلاقات معها: دولة أخرى تصدم قطر

بتاريــخ : 8 يونيو 2017 / 16:05 عاجل.. بعد قطع العديد من الدول العربية للعلاقات معها: دولة أخرى تصدم قطر | دولي
عاجل.. بعد قطع العديد من الدول العربية للعلاقات معها: دولة أخرى تصدم قطر
كشفت جمهورية تشاد، يومه الخميس، استدعاء سفيرها من قطر للتشاور، بعد أن طالبت الدوحة بالتوقف عن أنشطتها الضارة بالسلام في العالم.

"شوف تيفي"

كشفت جمهورية تشاد، يومه الخميس، استدعاء سفيرها من قطر للتشاور، بعد أن طالبت الدوحة بالتوقف عن أنشطتها الضارة بالسلام في العالم.

وحسب وسائل إعلام عربية فقد قال بيان لوزارة الخارجية التشادية "إن الحكومة التشادية تدعو كافة الدول المعنية بتغليب الحوار من أجل حل الأزمة وتطلب من قطر احترام التزاماتها بالتوقف عن أي توجه من شأنه الإضرار بتماسك الدول في المنطقة والسلام في العالم".

تجدر الإشارة إلى أن السعودية والإمارات ومصر والبحرين واليمن والحكومة الليبية المؤقتة وموريتانيا، أعلنوا قطع العلاقات بشكل كامل مع قطر، وانضمت لهم بعد ذلك مجموعة من الدول من بينها جزر القمر وموريشيوس والمالديف، في حين قررت الأردن وجيبوتي والسنغال، خفض تمثيلها الدبلوماسي مع الدوحة.

‫شوف تيفي

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