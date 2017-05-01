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محكمة ببناما تنتصر للمغرب ضد البوليساريو بخصوص شحنة الفوسفاط

بتاريــخ : 8 يونيو 2017 / 15:56 محكمة ببناما تنتصر للمغرب ضد البوليساريو بخصوص شحنة الفوسفاط | بوليتيك
محكمة ببناما تنتصر للمغرب ضد البوليساريو بخصوص شحنة الفوسفاط
وجهت المحكمة البحرية بدولة بنما ضربة موجعة لما يسمى بجبهة البوليساريو بعد إصدارها لحكمها الخاص بالسفينة التي تحتوي على شحنة الفوسفاط المغربي التابعة لشركة ''Phosboucraa''، حيث رفضت النظر في الدعوة

"شوف تيفي"

وجهت المحكمة البحرية بدولة بنما ضربة موجعة لما يسمى بجبهة البوليساريو بعد إصدارها لحكمها الخاص بالسفينة التي تحتوي على شحنة الفوسفاط المغربي التابعة لشركة "Phosboucraa"، حيث رفضت النظر في الدعوة المقدمة من طرف الجبهة مبررة قراراها هذا بأنها محكمة محلية، وقضية الشحنة بعيدة عن اختصاصها نظرا لارتباطها بالسياسة الدولية.

ويؤكد قرار المحكمة التي أحبطت الجبهة المذكورة عدم وجود أي دليل يشير إلى أن الشحنة، لها علاقة بهذه الأخيرة، خاصة أن مبرراتها المقدمة سياسية فقط، حاولت من خلالها ربط السياسة بما هو تنموي واقتصادي.

وبخصوص شحنة جنوب إفريقيا، فإن محكمة بها ستصدر منتصف شهر يونيو الجاري قرارها، والذي تأمل الشركة المغربية أن يكون هو الآخر في صالحها.

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المغرب شوف تيفي محكمة وطنية الشركة جبهة البوليساريو الشحنة الفوسفاط السياسة الدولية

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