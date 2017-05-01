هكذا جرت عملية إخراج المعتقلين المتهمين في أحداث أكديم إزيك من السجن المحلي العرجات إلى المحكمة ﻿

أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الخميس، أن عملية إخراج المعتقلين المنتمين إلى ما يسمى مجموعة ''اكديم إزيك'' من السجن المحلي العرجات 1 لإحضارهم للمحكمة، تمت وفق الشروط

"شوف تيفي"

أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الخميس، أن عملية إخراج المعتقلين المنتمين إلى ما يسمى مجموعة "اكديم إزيك" من السجن المحلي العرجات 1 لإحضارهم للمحكمة، تمت وفق الشروط القانونية المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية.

وشددت المندوبية، في بلاغ لها، ردا على ما ورد من ادعاءات في بيان منسوب لعائلات هؤلاء السجناء بخصوص "تعنيف وسوء معاملة" النزلاء المنتمين للمجموعة خلال إحضارهم إلى المحكمة، على أن السجناء المعنيين لم يتعرضوا "لأي تعنيف أو إساءة".