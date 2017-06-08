بعد نجاح سلسلة ''حنان نيت'' الكوميدية حنان الفاضيلي تحضر مفاجأة للجمهور البيضاوي ﻿

بعد عودتها إلى السباق الرمضاني من جديد، تستعد الفنانة الكوميدية حنان الفاضلي لمعانقة جمهورها وذلك من خلال عرض كوميدي جديد وستقف الفاضلي على خشبة مسرح ميغاراما بالعاصمة الاقتصادية ، على مدار

شوف تيفي : علاء الصنوبري

بعد عودتها إلى السباق الرمضاني من جديد، تستعد الفنانة الكوميدية حنان الفاضلي لمعانقة جمهورها وذلك من خلال عرض كوميدي جديد وستقف الفاضلي على خشبة مسرح ميغاراما بالعاصمة الاقتصادية ، على مدار ثلاثة أيام، من 13 يونيو الجاري الى 15 منه ، على الساعة العاشرة مساء، لتقديم عرضها "حنان وان وومن شو" و الذي يتضمن ، مجموعة من الفقرات الفكاهية، تتحدث من خلالها عن مجموعة من المواضيع الاجتماعية بطريقة هزلية. تجدر الاشارة أن الكوميدية حنان الفاضلي عادت بعد سنوات من الغياب إلى التلفزيون المغربي لتقديم سلسلة كوميدية بعنوان "حنان نيت" تتقمص من خلال حلقاتها حنان دور البركاكة التي تخاطب الناس عبر كاميراتها لتتقاسم معهم مزاجياتها الفكاهية.