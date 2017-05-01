 اكديم إزيك: المحكمة تقرر إرجاء النظر إلى 4 يوليوز المقبل في ملف المتهم محمد الأيوبي مع إعمال المسطرة الغيابية في حقه ﻿
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اكديم إزيك: المحكمة تقرر إرجاء النظر إلى 4 يوليوز المقبل في ملف المتهم محمد الأيوبي مع إعمال المسطرة الغيابية في حقه | بوليتيك

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اكديم إزيك: المحكمة تقرر إرجاء النظر إلى 4 يوليوز المقبل في ملف المتهم محمد الأيوبي مع إعمال المسطرة الغيابية في حقه

بتاريــخ : 8 يونيو 2017 / 15:29 اكديم إزيك: المحكمة تقرر إرجاء النظر إلى 4 يوليوز المقبل في ملف المتهم محمد الأيوبي مع إعمال المسطرة الغيابية في حقه | بوليتيك
اكديم إزيك: المحكمة تقرر إرجاء النظر إلى 4 يوليوز المقبل في ملف المتهم محمد الأيوبي مع إعمال المسطرة الغيابية في حقه
قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بسلا إرجاء النظر إلى غاية 4 يوليوز المقبل في ملف المتهم محمد الأيوبي المتابع في حالة سراح مؤقت في قضية مخيم إكديم إزيك، مع إعمال المسطرة الغيابية في حقه.

"شوف تيفي"+"و م ع"

قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بسلا إرجاء النظر إلى غاية 4 يوليوز المقبل في ملف المتهم محمد الأيوبي المتابع في حالة سراح مؤقت في قضية مخيم إكديم إزيك، مع إعمال المسطرة الغيابية في حقه.

وجاء قرار المحكمة بعد تغيب المتهم للمرة الثالثة عن حضور المحاكمة.

وكانت المحكمة قد قررت في يناير الماضي فصل ملف الأيوبي، الذي صدر في حقه حكم بالسجن 20 سنة قبل نقض الحكم من قبل محكمة النقض، عن باقي المتهمين، نظرا لحالته الصحية التي لم تكن تسمح له بحضور أطوار المحاكمة.

وتواصل المحكمة مناقشة القضية بالاستماع لمرافعات دفاع المطالبين بالحق المدني بعدما أنهت الاستماع للشهود وأعضاء اللجنة الطبية الذين عهد إليهم بإنجاز تقارير الخبرات على المتهمين استجابة لملتمس دفاعهم.

وكانت المحكمة العسكرية بالرباط قد أصدرت، في 17 فبراير 2013، أحكاما تراوحت بين السجن المؤبد و30 و25 و20 سنة سجنا نافذا في حق المتهمين في هذه الأحداث، بعد مؤاخذتهم من أجل تهم "تكوين عصابة إجرامية، والعنف في حق أفراد من القوات العمومية الذي نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك".

وكانت الأحداث التي شهدها مخيم اكديم إزيك بالعيون قد خلفت 11 قتيلا بين صفوف قوات الأمن، من ضمنهم عنصر في الوقاية المدنية، إضافة إلى 70 جريحا من بين أفراد هذه القوات وأربعة جرحى في صفوف المدنيين، كما خلفت الأحداث خسائر مادية كبيرة في المنشآت العمومية والممتلكات الخاصة.

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المغرب شوف تيفي اكديم ازيك محمد الأيوبي عصابة إجرامية غرفة الجنايات الاستئنافية

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