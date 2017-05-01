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عاجل: هذه حقيقة تعذيب ناصر الزفزافي و رفاقه لحظة اعتقالهم بالحسيمة

بتاريــخ : 8 يونيو 2017 / 15:19 عاجل: هذه حقيقة تعذيب ناصر الزفزافي و رفاقه لحظة اعتقالهم بالحسيمة | مجتمع
عاجل: هذه حقيقة تعذيب ناصر الزفزافي و رفاقه لحظة اعتقالهم بالحسيمة
علمت ''شوف تيفي'' من مصادر أمنية، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لم تستعمل العنف لحظة اعتقال ناصر الزفزافي و رفاقه بالحسيمة، نافية بشكل قاطع مزاعم التعذيب و الادعاءات التي أدلت بها محامية بهيئة

شوف تيفي:

علمت "شوف تيفي" من مصادر أمنية، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لم تستعمل العنف لحظة اعتقال ناصر الزفزافي و رفاقه بالحسيمة، نافية بشكل قاطع مزاعم التعذيب و الادعاءات التي أدلت بها محامية بهيئة الدار البيضاء، أو بطريقة غير مباشرة من خلال تدوينات وتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي " فايسبوك".

وأكد المصدر الأمني بأن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أشعرت، فورا، عائلات جميع الموقوفين بقرار وضعهم تحت الحراسة النظرية، وأتاحت لهؤلاء إمكانية الاتصال بذويهم هاتفيا، فضلا عن توفير شروط الاتصال بينهم وبين محاميهم في ظروف تحترم سرية المقابلة. بل إن بعض الموقوفين استفادوا من زيارة عدة محامين، وهو تفسير إنساني وتقدمي للنص القانوني المتعلق بزيارة المحامي، وذلك على اعتبار أن هذا النص التشريعي يتحدث عن الاتصال بصيغة المفرد، أي اتصال واحد، وليس اتصالات متعددة.

وتابع المصدر ،بأنه تم عرض 20 شخصا من الموقوفين على الخبرة الطبية بأمر من قاضي التحقيق المكلف بإجراءات التحقيق الإعدادي في هذه القضية، كما انتدبت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية طاقم طبي للإشراف على الوضع الصحي لناصر الزفزافي ومن معه، ولم يثبت تسجيل أي عنف أو تعذيب خلال فترة الحراسة النظرية،مضيفا،أن المحققين حرصوا على تدوين وتوثيق جميع الإجراءات والإفادات والتصريحات في محاضر قانونية، والتي عرضت على المشتبه فيهم وقاموا بتوقيعها بخط أيديهم، مع تذييل تلك التوقيعات بكتابة هويتهم كاملة، وهو ما يشكل ضمانة وقرينة قوية على احترام شكليات تحرير المحاضر القانونية.

وختم المصدر تصريحه، برفضه القاطع للاتهامات المنسوبة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والتي اعتبرها "عنوانا لمزايدة إعلامية وتوظيف غير قانوني للملف"، مؤكدا بأن القول بوجود تعذيب كان يجب أن يكون مرفوقا بتقرير طبي لتنوير الرأي العام، لا أن يتم إطلاقه في شكل "كلام عابر" ويتم تمريره في جو مطبوع بالاندفاع والحماسة الزائدة.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب الزفزافي تعذيب تقريرطبي

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