صادم..تلميذ قام بتفجير مفرقعات داخل قسم بمؤسسة تعليمية بفاس.. وهذا ما وقع له بعد تهديده بتسليمه للشرطة+صور ﻿

تعيش أسرة بمدينة فاس الصدمة والحزن الشديدين، عقب اختفاء فلذة كبدها منذ ثلاثة أيام مباشرة بعد مغادرته المؤسسة التعليمية الخاصة التي يدرس بها إلى وجهة غير معلومة.

"شوف تيفي"

تعيش أسرة بمدينة فاس الصدمة والحزن الشديدين، عقب اختفاء فلذة كبدها منذ ثلاثة أيام مباشرة بعد مغادرته المؤسسة التعليمية الخاصة التي يدرس بها إلى وجهة غير معلومة.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن أسرة التلميذ المدعو "أسامة" البالغ من العمر 15 سنة والذي يدرس بالقسم الثالث إعدادي، اتهمت إدارة المؤسسة بالتسبب في اختفائه، بعد أن تم تهديده من طرف حارس عام بتسليمه للشرطة وبإخبار والده عقب قيامه بتفجير مفرقعات وسط الفصل الدراسي.

وأكد المصدر ذاته أن الأسرة ، قامت بوقفة احتجاجية أمام المؤسسة التعليمية، حيث عبر أفرادها عن حزنهم الشديد لاختفائه وعن أملهم الكبير في عودته إلى حضن الأسرة في القريب العاجل.