خطير وبالصور.. الرصاص لتوقيف متورط في جريمة احتجاز واغتصاب وتصوير شريط إباحي لفتاتين ونشره عبر الواتساب و الاتجار في المخدرات ﻿

في إطار محاربة المخدرات بجميع أنواعها، عاشت مدينة تيفلت يوم أمس على وقع تدخل أمني لتوقيف شخص مبحوث عنه في قضية تتعلق بالاتجار في المخدرات.

شوف تيفي:



في إطار محاربة المخدرات بجميع أنواعها، عاشت مدينة تيفلت يوم أمس على وقع تدخل أمني لتوقيف شخص مبحوث عنه في قضية تتعلق بالاتجار في المخدرات.



و حسب ما توصلت له "شوف تيفي"، اضطر موظف شرطة يعمل بمفوضية الأمن بمدينة تيفلت، زوال أمس الأربعاء 7 يونيو الجاري، إلى استخدام سلاحه الوظيفي ،بعدما أبدى المشتبه به،مقاومة عنيفة في مواجهة عناصر الشرطة باستخدام السلاح الأبيض، معرضا حياتهم وأمنهم لخطر وشيك.



و قد أصيب المشتبه به، الذي ضبط على متن سيارة تحمل لوحات ترقيم مزورة، وبحوزته 800 قرص طبي مخدر، بالإضافة إلى صاعق كهربائي، أسلحة بيضاء من مختلف الأحجام من بينها سيف طوله 45 سنتيم، 1 كيلوغرام من مخدر الشيرا،(أصيب) على مستوى رجله بعيار ناري.



و حسب مصادرنا،تبين بعد توقيفه أن المعني بالأمر، متورط في جريمة احتجاز واغتصاب وتصوير شريط إباحي لفتاتين ونشره عبر تطبيق واتساب و مبحوث عنه بموجب 18 مذكرة بحث من أجل ترويج المخدرات، تكوين عصابة إجرامية، ترويج المشروبات الكحولية



وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت الحراسة الطبية بالمستشفى، بينما تم فتح بحث قضائي في النازلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضية.