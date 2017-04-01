عاجل..قناة الجزيرة تخرج عن صمتها بعد قرار الدول الخليجية قطع العلاقات مع قطر ﻿

قال المدير العام لشبكة قنوات الجزيرة بالوكالة مصطفى سواق اليوم الخميس، إن الجزيرة ستلتزم بسياسة الاستقلال التحريري خلال الأزمة الدبلوماسية بالمنطقة، وذلك خلال تصريح أدلى به لوكالة ''رويترز''

"شوف تيفي"

قال المدير العام لشبكة قنوات الجزيرة بالوكالة مصطفى سواق اليوم الخميس، إن الجزيرة ستلتزم بسياسة الاستقلال التحريري خلال الأزمة الدبلوماسية بالمنطقة، وذلك خلال تصريح أدلى به لوكالة "رويترز" البريطانية.

ورفض سواق خلال تصريحات للوكالة البريطانية اتهامات بعض القوى الخليجية للشبكة بالتدخل في شؤونها من خلال ما تبثه من تقارير، قائلا "كل هذا الحديث عن تدخل الجزيرة في شؤون دول أخرى لا أساس له. نحن لا نتدخل في شؤون أحد نحن فقط نقوم بالتغطية الإخبارية".

وأضاف سواق "إذا أحضرنا ضيوفا يعارضون حكومات معينة هل يعني ذلك أننا نتدخل في شؤون هذه الدول . سياسة الجزيرة التحريرية ستبقى كما هي بغض النظر عما يطرأ بالنسبة لهذا الحدث".

تجدر الإشارة إلى أن العديد من المصارد الإعلامية العربية، كشفت أن السعودية طالبت قطر بإغلاق قناة الجزيرة مقابل عودة العلاقات الدبلوماسية معها مستقبلا.