فتوى تثير ضجة: لن يُقبل صيام القطريين في رمضان حتى ترضى السعوديّة عنهم ﻿

أصدر شيخ يدعى جمعان الضب، فتوى، أكد من خلالها أن صيام القطريين لهذا العام باطل وغير ذي جدوى، كونهم خرجوا عن طاعة ولي الأمر، مؤكّداً أن صيامهم سيبقى باطلاً إلى أن يعتذروا ويطلبوا العفو، وتقبل

"شوف تيفي"

أصدر شيخ يدعى جمعان الضب، فتوى، أكد من خلالها أن صيام القطريين لهذا العام باطل وغير ذي جدوى، كونهم خرجوا عن طاعة ولي الأمر، مؤكّداً أن صيامهم سيبقى باطلاً إلى أن يعتذروا ويطلبوا العفو، وتقبل السعودية ذلك الاعتذار.

وحسب موقع "الحدود" الخليجي المعروف بأخباره المثيرة للجدل والتي تثير الشكوك بخصوص صحتها، أن المفتي المذكور لمس بادرة حسنة من علماء الأزهر، عندما دعوا لصياغة رأي الشرع في الأزمة القطريّة السعوديّة والبت في مسألة العقوبات التي حلّت على قطر، وهو ما دفعه لإصدار فتواه التي تعتبر مخالفة السعوديّة بمثابة الحيض والنفاس، تَنقُض الطهارة وتبطل الصيام.

ونشرت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي هذه الفتوى، حيث عبر النشطاء عن استغرابهم الشديد من مضمونها، موضحين أن الأمر قد يكون مجرد خبر لا أساس له من الصحة، يهدف إلى جر أنظار القراء.