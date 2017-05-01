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الوطن غالي والخيانة رخيصة

تلاميذ الباكالوريا يحتجون أمام ثانوية الواحة بالبيضاء..خرجنا بكري حيث الامتحان صعيب وكنطالبوا من المسؤولين يعاودوه لينا

بتاريــخ : 8 يونيو 2017 / 14:24 تلاميذ الباكالوريا يحتجون أمام ثانوية الواحة بالبيضاء..خرجنا بكري حيث الامتحان صعيب وكنطالبوا من المسؤولين يعاودوه لينا | بووز
تلاميذ الباكالوريا يحتجون أمام ثانوية الواحة بالبيضاء..خرجنا بكري حيث الامتحان صعيب وكنطالبوا من المسؤولين يعاودوه لينا
تلاميذ الباكالوريا يحتجون أمام ثانوية الواحة بالبيضاء..خرجنا بكري حيث الامتحان صعيب وكنطالبوا من المسؤولين يعاودوه لينا

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تلاميذ الباكالوريا يحتجون أمام ثانوية الواحة بالبيضاء..خرجنا بكري حيث الامتحان صعيب وكنطالبوا من المسؤولين يعاودوه لينا

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