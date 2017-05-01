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مثير..دراسة جديدة: إنجاب الإناث يطيل عمر الأب

بتاريــخ : 8 يونيو 2017 / 14:02 مثير..دراسة جديدة: إنجاب الإناث يطيل عمر الأب | مجتمع
مثير..دراسة جديدة: إنجاب الإناث يطيل عمر الأب
كشفت دراسة بريطانية جديدة، نشرتها وسائل إعلام عالمية، خلال الأسبوع الجاري، أن الآباء يعيشون فترة أطول في حال إنجاب إناث، موضحة أن متوسط عمر الرجل يزيد بستة أشهر مقابل كل أنثى ينجبها، في حين أن

"شوف تيفي"

كشفت دراسة بريطانية جديدة، نشرتها وسائل إعلام عالمية، خلال الأسبوع الجاري، أن الآباء يعيشون فترة أطول في حال إنجاب إناث، موضحة أن متوسط عمر الرجل يزيد بستة أشهر مقابل كل أنثى ينجبها، في حين أن إنجاب الذكور لا يغير شيئا.

وأكدت الدراسة البريطانية، أن إنجاب الإناث يمثل دفعة لمسيرة الأب المهنية ويطيل من عمره ويجعله زوجا أفضل، لأن إنجاب طفل أو طفلة يعيد تشكيل مخ الأب، ويعمل على خفض مستوى هرمون التستوستيرون الذكوري لديه وارتفاع في هرمون أوكسايتوسين الأنثوي.

وحسب مصادر إعلامية فإن الدراسة التي أجرتها كلية هارفرد للأعمال، تشير إلى أن شعور الأب بالدفء والرقة لدى حمله رضيعه يزداد عندما تكون أنثى، وهو ما تأكد بعد أن تم إعطاء أكثر من 50 والد أجهزة تسجيل رقمية لرصد انفعالاتهم مع أطفالهم الذكور والإناث، وبعد دراسة الانفعالات، خلصت الدراسة إلى أن الآباء الذين أنجبوا إناثا يمضون وقتا أطول بنسبة 60 في المائة مع بناتهم مقارنة بأولادهم.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الأب الدراسة البريطانية الإناث

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