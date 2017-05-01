عاجل: واقعة انتحار تلميذ بالباكالوريا تتكرر في اليوم الأخير من الامتحانات وها شنو وقع فبرشيد ﻿

علمت'' شوف تيفي'' أن تلميذا في مستوى الباكالوريا، حاول الانتحار اليوم الخميس، بعدما هدده مراقب في الامتحان بمتابعته قضائيا حول الغش.

شوف تيفي:م غ

علمت" شوف تيفي" أن تلميذا في مستوى الباكالوريا، حاول الانتحار اليوم الخميس، بعدما هدده مراقب في الامتحان بمتابعته قضائيا حول الغش.

و قام التلميذ الذي أدخل معه وسائل تكنولوجية للغش في مادة الفلسفة صباح يومه الخميس، بمحاولة إلقاء نفسه من الطابق الثاني بإحدى الثانويات ببرشيد غير أن تدخل زملائه و بعض الأساتذة حال دون ذلك.

و أمام هذه الوضعية،علمت "شوف تيفي"،أن التلميذ غادر المؤسسة دون أن يكمل مادة الفلسفة التي كانت الأخيرة بالنسبة للمترشحين في شعبة الآداب.

هذا وبلغ عدد المسجلين لاجتياز امتحانات الباكالوريا برسم دورة يونيو 2017 على مستوى جهة الدار البيضاء –سطات، ما مجموعه 84 ألفا و996 مترشحا ومترشحة.