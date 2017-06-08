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بالصورة.. Oncf تطلق خدمة جديدة لتلقي شكايات المسافرين والإجابة عنها في ظرف قياسي

بتاريــخ : 8 يونيو 2017 / 13:41 بالصورة.. Oncf تطلق خدمة جديدة لتلقي شكايات المسافرين والإجابة عنها في ظرف قياسي | اقتصاد
بالصورة.. Oncf تطلق خدمة جديدة لتلقي شكايات المسافرين والإجابة عنها في ظرف قياسي
أطلق المكتب الوطني للسكك الحديدية خدمة '' oncf2255'', وهي خدمة جديدة تهدف إلى تلقي ملاحظات واقتراحات شكايات المسافرين عبر الموقع

شوف  تيفي: الفطواكي عبدالقادر

أطلق المكتب الوطني للسكك الحديدية خدمة " oncf2255", وهي خدمة جديدة تهدف إلى تلقي ملاحظات واقتراحات شكايات المسافرين عبر الموقع الإلكتروني www.oncf2255.ma  , و الذي وضعه المكتب الوطني للسكك الحديدية لهذا الغرض .

ومن شأن هذه الخدمة،حسب ما توصلت به "شوف تيفي"و التي جاءت في خضم التحول الرقمي الذي طال علاقات الشركات الكبرى مع زبنائها (من شأنها) الإجابة  في ظرف أقل من 24  ساعة وفي غضون 5 أيام، وإذا ما اقتضى الأمر إجراء تحقيق داخلي في الشكايات المقدمة، بالإضافة إلى تخصيص المكتب خدمة للزبناء،  تعمل على مدار الأسبوع 7 أيام على 7 أيام  

وتأتي هذه الخدمة في إطار سعي المكتب الوطني للسكك الحديدية إلى جانب انخراط وإشراك جميع مستخدميه  في تحقيق الأهداف المسطرة مع الهاجس الدائم والمتمثل في إرضاء زبناء " oncf ".

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المكتب الوطني للسكك الحديدية الشكايات إرضاء

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